Количество пассажиров airBaltiс уменьшилось на 79%
Латвийская авиакомпания airBaltic в марте 2021 года перевезла 29 200 пассажиров, что на 79% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили представители авиакомпании.
Латвийская авиакомпания airBaltic в марте 2021 года перевезла 29 200 пассажиров, что на 79% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили представители авиакомпании.
В марте 2021 года airBaltic выполнила 660 полетов.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает, что в марте 2020 года авиакомпания уже была вынуждена приостановить все регулярные рейсы из-за пандемии. "Сегодня мы постепенно возобновляем полеты, увеличивая количество направлений и обеспечивая столь необходимое авиасообщение для тех пассажиров, которым необходимо летать. Мы ожидаем, что в летние месяцы вновь станут возможными ответственные и безопасные путешествия на отдых", - добавил он.
15-минутный показатель пунктуальности полетов airBaltic в феврале достиг 96%.
Как уже сообщалось, в прошлом году airBaltic перевезла 1,34 млн пассажиров, что на 73% меньше, чем в 2019 году, в том числе в марте прошлого года - 139 400 пассажиров.