Количество пассажиров airBaltiс уменьшилось на 79%

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает, что в марте 2020 года авиакомпания уже была вынуждена приостановить все регулярные рейсы из-за пандемии. "Сегодня мы постепенно возобновляем полеты, увеличивая количество направлений и обеспечивая столь необходимое авиасообщение для тех пассажиров, которым необходимо летать. Мы ожидаем, что в летние месяцы вновь станут возможными ответственные и безопасные путешествия на отдых", - добавил он.