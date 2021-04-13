Правительство хочет начать смягчение органичений со школ и тренировок

«Мы не хотим держать ограничения ни на один день больше, чем нужно, но для их смягчения нужно быть твердо уверенными в том, что нынешнее снижение числа заражений является устойчивым, - сказала премьер-министр Кая Каллас. - Только так мы сможем гарантировать, что восстановление общественной жизни будет безопасным. Мы должны иметь в виду, что нынешний уровень заражения полностью сравним с серединой февраля, когда ситуация осложнилась, и мы начали ужесточать ограничения».

Она уточнила: «Вместе со всеми жителями Эстонии мы смогли улучшить показатели заражаемости. Мы не можем принять сейчас на себя необоснованные риски, которые могут обнулить проделанную работу и снова увеличить заражаемость. Ограничения мы будем смягчать постепенно. Поскольку угроза не прошла, мы должны оставаться осторожными и при хорошей погоде. При восстановлении общественной жизни важную роль играет и активная вакцинация».

Если тенденция снижения заражения продолжится, что приоритетом правительства в первую очередь станет частичное восстановление контактного обучения в школах, а также постепенное смягчение ограничений для занятий спортом, тренировок и образования по интересам на улице.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, школьная жизнь неизбежно связана с повышенной угрозой заражения и большим количеством контактов: «Мы планируем открывать школьную жизнь шаг за шагом и соблюдая все меры безопасности, а приоритетом являются только начавшие путь обучения ученики».