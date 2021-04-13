Большинство жителей Японии выступает за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио

39,2% опрошенных выразили мнение, что Олимпиаду в Токио нужно отменить, 32,8% выступили за перенос. Только 24,5% считают, что Игры должны быть проведены по текущему расписанию.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры должны были состояться в 2020 году, но их пришлось перенести на год из--за пандемии коронавируса.