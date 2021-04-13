Объявленный полицией Латвии в розыск мужчина найден

Напомним, что 10 апреля примерно в 14:00 в регионе Рухья из дома призрения населенного пункта Лоде недалеко от границы с Эстонией ушел 71-летний мужчина. Сообщалось, что он мог направиться в сторону Эстонии, поэтому стражи порядка просили помощи в установлении его местонахождения.