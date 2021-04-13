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  • Объявленный полицией Латвии в розыск мужчина найден

Объявленный полицией Латвии в розыск мужчина найден

Полицейский автомобиль. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Полиции удалось найти объявленного в розыск мужчину удалось в Латвии, с ним все в порядке.

Напомним, что 10 апреля примерно в 14:00 в регионе Рухья из дома призрения населенного пункта Лоде недалеко от границы с Эстонией ушел 71-летний мужчина. Сообщалось, что он мог направиться в сторону Эстонии, поэтому стражи порядка просили помощи в установлении его местонахождения.

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