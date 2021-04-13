Картина дня: возможное смягчение ограничений, паспорт вакцинации и суд по делу об аварии на Лаагна-теэ

Правительство хочет начать смягчение ограничений со школ и тренировок

На сегодняшнем совещании правительство обсудило вопрос постепенного смягчения ограничений и решило вернуться к обсуждению на следующей неделе. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 638 зараженных, скончались 12 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5598 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 638, то есть 11,4% от общего количества. Читать далее...

Мадис Вескимяги: нынешняя система распределения вакцины нелепа и бесчеловечна

Единственная возможность побороть коронавирус — это вакцинировать минимум 80 процентов взрослого населения. Наша любимая Эстония и здесь выделяется на общем фоне: мы первые в Европе по заболеваемости и на последнем месте по вакцинации групп риска, особенно в возрастной группе 80+, пишет в Pärnu Postimees семейный врач Мадис Вескимяги.

Галерея 〉 В суде продолжается процесс по делу о смертельной аварии на Лаагна-теэ

Сегодня утром в Харьюском уездном суде возобновился процесс над Исой Халиловым и Вячеславом Калашниковым, которых прокуратура обвиняет в совершении летом прошлого года в Таллинне тяжелой аварии, в результате которой погибли два человека. Читать далее...

Паспорт вакцинации может подарить свободу на полгода

К 30 апреля Эстония планирует изготовить решение, которое в народе называют паспортом вакцинации, а чиновники — справкой иммунизации или даже справкой соответствия иммунизации. Читать далее...

Стоическу: возможный запасной план Путина

Россия выжидает подходящего момента, когда вновь сможет удивить всех в связи с Украиной, пишет научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Калев Стоическу. Читать далее...

Сотрудники закрытых ресторанов теперь работают курьерами

В то время, когда рестораны вынуждены были из-за коронавируса закрыться и могут рассчитывать только на продажи на вынос, будут полезны находчивые решения. Продавать еду на вынос легко, но что делать с официантами, которые в иное время с блеском в глазах принимали заказы в зале. Должны ли они пополнять ряды безработных? Читать далее...

Почему EKRE стремится выйти из ЕС? «Они чувствуют, что пропали с экрана»

Обещание бывшего председателя партии EKRE Марта Хельме учредить в Рийгикогу группу поддержки по выходу из Европейского союза, по словам его однопартийцев, не насколько однозначно, как кажется на первый взгляд. Читать далее...

Учительнице, которая отказалась от AstraZeneca, дважды отказались делать прививку другой вакциной

Учительница из Ида-Вирумаа рассказала, что она и ее коллеги, которые испугались вакцины AstraZeneca и отказались от нее, выбыли из списка работников передовой линии, которых государство вакцинирует в первую очередь. Когда привезли вакцину Moderna, к которой не было такого недоверия, оказалось, что привиться ею учителям нельзя. Читать далее...

Галерея 〉 На Тоомпеа и на площади Вабадузе нет протестующих

Сегодня утром на Тоомпеа и на площади Вабадузе не было видно протестующих. Однако стражи порядка на всякий случай дежурят на местах. Читать далее...

"Больных нет - это актеры и куклы": во что верят участники акций против коронаограничений

Уже неделю на Тоомпеа проходят народные сборища несмотря на то, что в настоящее время страна закрыта из-за пандемии, и действуют как требования ношения маски, так и правило 2+2. За что выступают марширующие по Старому городу люди, выясняла программа Kuuuurija.

Нарвская больница приглашает на вакцинацию: в распоряжении 240 доз от Pfizer

16, 17, 18 апреля Нарвская больница проведет вакцинацию от коронавируса людей в возрасте от 65 лет и людей в возрасте от 60 лет с сопутствующими заболеваниями. Читать далее...

Судья, обвиняемая во взяточничестве, предстала перед судом