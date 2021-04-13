Галерея ⟩ Судья, обвиняемая во взяточничестве, предстала перед судом
Сегодня, 13 апреля, в Харьюском уездном суде начался процесс над обвиняемой в получении взяток судьи Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк.
Сегодня, 13 апреля, в Харьюском уездном суде начался процесс над обвиняемой в получении взяток судьи Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк.
Госпрокуратура обвиняет Эвели Вавренюк, адвоката Олева Куклане, адвокатское бюро Kuklase ja Partnerid и управляющую банкротством Сирье Таэл в коррупционных преступлениях, пишет Postimees.
Прокуратура обвиняет Эвели Вавренюк в вымогательстве взяток и неоднократном их получении. Управляющую банкротством Сирье Таэл, присяжного адвоката Олева Куклане и его юридическую фирму Kuklase ja Partnerid — в даче взяток.
Согласно обвинению, Вавренюк предпочитала своих знакомых в качестве управляющих в производствах о банкротстве и принимала благоприятные решения в отношении входящих в круг ее друзей управляющих банкротством. За это она получала ответную услугу для себя и членов своей семьи.
Кроме того, Вавренюк, Марку Вавренюку и Мирко Вавренюку были предъявлены обвинения в попытке мошенничества, подделке документов и использовании поддельных документов.
В мошенничестве также обвиняют и Сирье Таэл, которая во время работы оформила больничный лист и получил по нему компенсацию.
Вавренюк также предъявили обвинение в незаконном разглашении персональных данных с целью получения выгоды. Согласно обвинению, Вавренюк передала информацию, доступную ей благодаря своей должности судьи, члену своей семьи, чтобы последний мог оказать конкретному лицу юридическую помощь.
Закон предусматривает, что для привлечения к ответственности судьи генпрокурор должен направить ходатайство в Госсуд, чтобы суд предложил президенту дать согласие на предъявление обвинения. Президент дала согласие на предъявление обвинения 26 января.