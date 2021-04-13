Галерея ⟩ Судья, обвиняемая во взяточничестве, предстала перед судом

Госпрокуратура обвиняет Эвели Вавренюк, адвоката Олева Куклане, адвокатское бюро Kuklase ja Partnerid и управляющую банкротством Сирье Таэл в коррупционных преступлениях, пишет Postimees.

Прокуратура обвиняет Эвели Вавренюк в вымогательстве взяток и неоднократном их получении. Управляющую банкротством Сирье Таэл, присяжного адвоката Олева Куклане и его юридическую фирму Kuklase ja Partnerid — в даче взяток.

Согласно обвинению, Вавренюк предпочитала своих знакомых в качестве управляющих в производствах о банкротстве и принимала благоприятные решения в отношении входящих в круг ее друзей управляющих банкротством. За это она получала ответную услугу для себя и членов своей семьи.

Кроме того, Вавренюк, Марку Вавренюку и Мирко Вавренюку были предъявлены обвинения в попытке мошенничества, подделке документов и использовании поддельных документов.

В мошенничестве также обвиняют и Сирье Таэл, которая во время работы оформила больничный лист и получил по нему компенсацию.

Вавренюк также предъявили обвинение в незаконном разглашении персональных данных с целью получения выгоды. Согласно обвинению, Вавренюк передала информацию, доступную ей благодаря своей должности судьи, члену своей семьи, чтобы последний мог оказать конкретному лицу юридическую помощь.