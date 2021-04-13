Нарвская больница приглашает на вакцинацию: в распоряжении 240 доз от Pfizer
16, 17, 18 апреля Нарвская больница проведет вакцинацию от коронавируса людей в возрасте от 65 лет и людей в возрасте от 60 лет с сопутствующими заболеваниями.
16, 17, 18 апреля Нарвская больница проведет вакцинацию от коронавируса людей в возрасте от 65 лет и людей в возрасте от 60 лет с сопутствующими заболеваниями.
В пятницу и на выходных (16-18 апреля) людям в возрасте 65+ и людям 60+ с сопутствующими заболеваниями можно будет прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и получить прививку от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Всего Нарвская больница получила 240 доз вакцины.
Необходима предварительная регистрация. Зарегистироваться можно через государственную дигитальную регистратуру или позвонив по номерам 3561144, 35 727 78, 35 727 79.
Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла, 1, первый этаж. Вакцинация пройдет с 8:00 до 16:00.