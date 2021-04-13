Нарвская больница приглашает на вакцинацию: в распоряжении 240 доз от Pfizer

В пятницу и на выходных (16-18 апреля) людям в возрасте 65+ и людям 60+ с сопутствующими заболеваниями можно будет прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации и получить прививку от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Всего Нарвская больница получила 240 доз вакцины.