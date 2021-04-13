В рамках кампании «Pai» собрано более 380 000 евро
В рамках кампании, запущенной с целью отблагодарить медсестер и санитаров, на сегодняшний день собрано уже 380 974 евро пожертвований.
В рамках кампании, запущенной с целью отблагодарить медсестер и санитаров, на сегодняшний день собрано уже 380 974 евро пожертвований.
До сих пор жертвователей было 1387, 93 из них предприятия и 1294 — частные лица. Среди жертвователей много известных людей, например, президент Керсти Кальюлайд и министры Эва-Мария Лийметс, Калле Лаанет, Андрес Сутть и Сигне Рийсало.
Поступившие пожертвования будет переведены на карточки по типу ваучеров, их подарят медсестрам и санитарам, а с 1 июня этими карточками можно будет оплачивать услуги внутреннего туризма в Эстонии, развлечения и сектор культуры.
Ценность одной карточки от 50 до 100 евро: конечная сумма зависит от того, сколько пожертвований будет собрано.
Кроме того, организаторы гражданской инициативы хотят обратить внимание общественности и руководства страны на необходимость улучшения рабочих условий, увеличение ценности профессии и доходов наших медсестер и санитаров. Нынешний кризис очень остро показывает масштабы длившейся годами нехватки медсестер и санитаров в эстонской системе здравоохранения. В Эстонии около 17 000 медсестер и санитаров.
Внести свой вклад в кампанию, можно переведя сумму на специально созданный счет при фонде Курессаареской больницы EE824204278618211200 с ключевым словом «pai».