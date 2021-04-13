Навальный подает в суд на колонию № 2 в Покрове: ему не дают читать Коран

Навальный объяснил, что решил стать «чемпионом Корана из российских политиков-немусульман», так как «вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит». В заключении Навальный планировал «глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка» и даже выучить его наизусть.

Однако оказалось, что это невыполнимо не только из-за сложности священного текста и незнания Навальным арабского языка, но и из-за того, в «дружелюбном концлагере», как политик называет ИК-2, «ненавидят книги».

«Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца», - объяснил Навальный. Вместо чтения ему предложили смотреть телевизор. «Месяц я веду этот диалог постоянно. Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд», - сообщил оппозиционер.

В заявлении на имя начальника ИК-2 Александра Муханова, опубликованном в Instagram политика, говорится, что вопрос касается не только чтения, но и права на вероисповедание. «Я не понимаю, что такое проверка Корана на экстремизм. Как это выглядит вообще? Сидит в городе Покров в ИК-2 прапорщик Нечипоренко и проверяет на экстремизм Священную Книгу полутора миллиардов людей. А если он найдет экстремизм, то запретит Коран. Такая практика не только незаконна и абсурдна, но и оскорбительна не только верующему, но и любому образованному человеку», - пишет Навальный.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш назвала отказ выдавать ему заказанные и привезенные с собой книги «еще одним способом издевательства». Адвокат Максим Пашков в своем Telegram назвал проверку Корана на экстремизм незаконной.

Он напомнил историю с попыткой признать экстремистской книгу об исламских молитвах, что тогда очень возмутило главу Чечни Рамзана Кадырова. В 2015 году Южно-Сахалинский городской суд признал экстремистским материалом книгу «Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе», которая состоит из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммеду. Кадыров после этого назвал судью и прокурора «национальными предателями и шайтанами» и пригрозил лично призвать их к ответу.

Позже Сахалинский областной суд отменил решение первой инстанции. Вскоре после этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий относить цитаты Библии, Корана и других священных писаний к экстремизму. Спустя месяц Госдума приняла законопроект.

В конце марта стало известно, что состояние Алексея Навального в колонии ухудшилось. У него сильные боли в спине, пропадает чувствительность ноги и рук, обнаружены две грыжи. Соратники политика связывают это с последствиями отравления «Новичком». Руководство колонии отказывает Навальному в допуске квалифицированного врача, а также не позволяет передать заключенному необходимые лекарства, в связи с чем оппозиционер объявил голодовку с 31 марта. За время голодовки он потерял 8 килограммов, а всего с момента прибытия в колонию - 15 кг.

После начала голодовки политик стал находить в своих карманах подброшенные конфеты, а колония внезапно сняла «тотальный запрет» на курицу, существовавший там до прибытия Навального, и объявила закупку цыплят-бройлеров. Адвокаты Навального подали жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с условиями содержания в колонии, указав в том числе на неоказание оппозиционеру должной медицинской помощи.