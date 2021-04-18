Антти Роозе: общественный транспорт как трата времени и система растворения эго

Громче всех говорят о воспитании детей как раз бездетные. Точно так же об общественном транспорте говорят чиновники, которые последний раз ездили на автобусе в далекой юности, а недавно прокатились в ходе на пробной поездки на еще пахнущем заводской смазкой чуде техники: «Уже на водороде?!» Да еще молодые граждане мира, побывавшие в Берлине (список образцовых городов в газете не уместить) выступают за новинки микромобильности. На этом фоне раздается ворчание, причем оправданное, пенсионеров.

Движение сегодня стало идеологическим полем боя. Классовая борьба разворачивается и за типы движения, и между хаотическим новым и упорядоченным старым. Автовладельцы - консерваторы, они правые как в дорожном движении, так и в политике. Машина была, есть и будет.

Велосипедисты на дороге. ФОТО: Sille Annuk

Велосипедисты, нажимающие на педали в любую погоду, представляют прогрессивные слои населения. Молодежь слегка подустала, проявляется революционный настрой. Пешеходы, в основном из старшего поколения левого толка, надеются на бесплатный общественный транспорт и свою потертую передачу.

В Таллинне и пригороде проживает половина Эстонии, большинство из них в будни постоянно ездит туда-сюда - на работу, в школу, в магазин, в деревню. На машине проще, но оценим общественный транспорт: что есть и чего нет? Полосы общественного транспорта: единичные, недостаточные. Билетная система: что-то есть, но разрозненно. Центры движения: разрозненные, требуют ремонта. Тактически синхронизированное расписание (полчаса и билет на час): неудовлетворительно. Это темы скорее для малых инвесторов и упорядочением работы нужно постоянно заниматься, хотя можно управиться и за пару лет.

Что есть? Мегапроекты на европейский лад. Возводят сногсшибательные развязки и остановки, мечтают о Rail Baltic. С шумом, но с опозданием заказывают новые автобусы и поезда. Бюджеты просто колоссальные. Объяснять? Да все равно никто толком не поймет. Сколько это займет времени? 2030+. Составитель программы движения Суур-Таллинн Мари Юсси указала пару лет на продолжающийся рост использования автомобиля мужчинами. Женщины больше ходят пешком, пользуются общественным транспортом, как пожилые и дети. Наверное, общественным транспортом довольна "Светлана из спального района", как назвали этот обобщенный образ в исследовании Центра мониторинга развития. Андрей и Андрес без машины не могут.

Кто ответит за систему движения Харьюмаа и Суур-Таллинн? Никто. С системой носятся, что-то делают организаторы дорожного сообщения. Последними «героями» были министры экономики Эдгар Сависаар и Юхан Партс. После 2013 года с введения для таллиннцев бесплатного общественного транспорта ничего не произошло и новый парк поездов в 2014 году остался на бумаге. В организации общественного транспорта – большая черная дыра, которую в будущем будут латать, вот только кто? Для Таллинна важнее междугородние автобусы и экспресс-автобусы, суда в Финляндию и дешевые авиарейсы.

Пробки пока и в перспективе неизбежны. ФОТО: Margus Ansu

Взглянем с другой стороны, что можно сделать для сокращения автотранспорта в Таллинне? Запретим политически, как в Старом городе. Воспрепятствуем физически - дадим автодороги общественному транспорту и велосипедистам, сократим скорость до 30 км в час. Поднимем цены на парковку выше, чем в Европе, установим плату за въезд. В средние века городскую стену строили выше и толще.

Виноваты не жители пригородов. Людей наказывает бессистемность. Административно-юридическая система в управленческом отношении, в пространственном и транспортном планировании убивает гибкие и спасительные для планеты перемены. Таким образом возрастает потребность в автотрассах и парковках. Мультимодальная улица, где есть место и для машин, и для автобусов, и для велосипедистов, может пропускать 20-30 тысяч человек в час. Нынешняя пропускная способность вполовину меньше. Действительно, больше километра мы пешком ходить не хотим, на велосипеде – 5 км. Кто умеет считать? Город за 15 минут.