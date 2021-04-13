Полиция нашла пропавшего 50-летнего мужчину

«После вчерашней новости в СМИ внимательный островитянин сообщил в полицию, что вчера видел Тоомаса в многоквартирном доме. Полиция немедленно отправилась проверять наводку и нашла мужчину», - сказала участковый полицейский отделения полиции Курессааре Дайри Аллику.

Вчера полиция связалась со знакомыми мужчины и проверила места, где он мог находиться. Также были начаты ландшафтные поиски. К поискам были привлечены волонтеры и дрон.