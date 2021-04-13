Полиция нашла пропавшего 50-летнего мужчину
Полиция сообщила, что пропавший 50-летний Тоомас нашелся. Его нашли в Курессааре, с ним все в порядке.
Полиция сообщила, что пропавший 50-летний Тоомас нашелся. Его нашли в Курессааре, с ним все в порядке.
«После вчерашней новости в СМИ внимательный островитянин сообщил в полицию, что вчера видел Тоомаса в многоквартирном доме. Полиция немедленно отправилась проверять наводку и нашла мужчину», - сказала участковый полицейский отделения полиции Курессааре Дайри Аллику.
Вчера полиция связалась со знакомыми мужчины и проверила места, где он мог находиться. Также были начаты ландшафтные поиски. К поискам были привлечены волонтеры и дрон.
Аллику благодарит всех, кто помогал, за полезные наводки и сотрудничество. Она также напоминает людям, что, уходя из дома, они всегда должны сообщать родственникам или знакомым, куда и на сколько они планируют уйти.