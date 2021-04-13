Работодатели недовольны организацией вакцинации

«Если государство не сделает организацию вакцинации более плавной и быстрой, положительная оценка, данная правительству в первом квартале, растает, как весенний снег», - заявил исполнительный директор союза Арто Аас.

По сообщению союза, проведенный Эстонским институтом конъюнктуры опрос показал, что в первом квартале 2021 года оценка предпринимателями деятельности правительства была выше, чем в предыдущие периоды.

Как сообщил союз, в первом квартале 2021 года предприниматели занимали выжидающую позицию в отношении правительства — 57 процентов дали ему нейтральную оценку. Положительных оценок было 8 процентов — больше, чем в четвертом квартале 2020 года.

Негативных оценок было меньше, 35 процентов. Оценки были также выше, чем в первом квартале прошлого года. Только во втором и третьем квартале 2020 года предприниматели были настроены более положительно. Это было время, когда отступала первая волна кризиса и в общество поступило множество дотаций.

В марте 2021 года положительные оценки чаще всего объясняли тем, что от нового правительства ждут открытого и свежего подхода. Руководители промышленных предприятий положительно оценили более рациональное отношение к использованию иностранных специалистов, а руководители торговых предприятий — то, что правительство не стало спешить с введением ограничений.

Союз отметил, что парадоксальным образом одной из причин отрицательных оценок также было множество ограничений или нерешительность при их вводе. Предприниматели придерживались большего единогласия в том, что коммуникация, касающаяся принятых в условиях кризиса решений должна быть четче, а вакцинация должна проводиться более слаженно.

«Мы как работодатели по-прежнему недовольны вакцинацией. Хотя мы понимаем, что вакцины пока мало, нам тем более необходима четкая информация о том, при каких условиях предприятия смогут приступить к вакцинации на рабочих местах, как составляются списки работников передовой», - сказала глава рабочей группы по здравоохранению союза Кадри Мяги-Лехтси.

Она добавила, что союз не может согласиться с тем, чтобы лиц, которых работодатели считают ключевыми для предприятия и общества, вакцинировали на общих основаниях.

По словам главы Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, распространение COVID-19 представляет серьезную опасность для пищевой промышленности, на которую возложена стратегическая ответственность за выживание общества и которая не может производить хлеб, мясо или молоко дома.

«Мы обратились к Министерству социальных дел с ходатайством о вакцинации производственных работников в приоритетном порядке, определили точные численные потребности, поставили приоритеты, но, к сожалению, не добились никакой уверенности или ясности в том, когда придет очередь этих людей», - сказала она.

Большая часть предпринимателей (целых 70 процентов в строительном секторе), нейтрально настроены по отношению к правительству. Это объясняется тем, что в первом квартале было еще рано оценивать действия нового правительства. Респонденты отмечают, что в данной ситуации всем сложно, но, по крайней мере, правительство хоть как-то пытается помочь.

По сообщению союза, в фокусе прежде всего пандемия и ее воздействие на все общество, в том числе предпринимательскую среду. Работодатели отмечают, что правительство подчеркивает необходимость изменения поведения людей, что является позитивным сигналом для предпринимателей.

В проведенном Эстонским институтом конъюнктуры опросе участвовало около 500 предприятий.