Керсна: доля положительных тестов на коронавирус в Эстонии выше, чем у соседей
Из-за замедления тенденции снижения инфицирования коронавирусом пока нельзя говорить о смягчении ограничений, надо дождаться, когда спад будет стабильным, пишет Rus.ERR.
Из-за замедления тенденции снижения инфицирования коронавирусом пока нельзя говорить о смягчении ограничений, надо дождаться, когда спад будет стабильным, пишет Rus.ERR.
"Сегодня мы решили, что вернемся к теме смягчения ограничений в следующий вторник. Подождем еще неделю, чтобы убедиться, что снижение постоянное", - сказала министр образования и науки Лийна Керсна.
"Сегодняшний суточный показатель заболеваемости говорит о том, что снижение замедлилось. Например, уровень инфицирования снизился на 19%, а на прошлой неделе - на 25%", - пояснила она.