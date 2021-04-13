Вт, 13.04.2021
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  • Керсна: доля положительных тестов на коронавирус в Эстонии выше, чем у соседей

Керсна: доля положительных тестов на коронавирус в Эстонии выше, чем у соседей

Лийна Керсна. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Из-за замедления тенденции снижения инфицирования коронавирусом пока нельзя говорить о смягчении ограничений, надо дождаться, когда спад будет стабильным, пишет Rus.ERR.

"Сегодня мы решили, что вернемся к теме смягчения ограничений в следующий вторник. Подождем еще неделю, чтобы убедиться, что снижение постоянное", - сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

"Сегодняшний суточный показатель заболеваемости говорит о том, что снижение замедлилось. Например, уровень инфицирования снизился на 19%, а на прошлой неделе - на 25%", - пояснила она.

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