Премьер Великобритании ожидает роста смертности от COVID-19 после снятия ограничений

"Нам удавалось снижать уровень заболеваемости, поддерживая режим самоизоляции. Теперь, когда мы снимаем ограничительные меры, результат неизбежно будет таким, что мы увидим больше случаев заражения и, к сожалению, больше госпитализаций и смертей", - цитируют Джонсона во вторник британские СМИ.