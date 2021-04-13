Шойгу заявил о стягивании войск США и НАТО к границам России

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", - сказал Шойгу на совещании в Североморске. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам министра обороны России, всего рядом с территорией РФ будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации. "Ежегодно в Европе Альянс проводит до сорока крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние тридцать лет учение "Defender U-Roy - 2021"", - подчеркнул глава Минобороны.

Также отмечается, что группировки войск США усиливаются в Польше и странах Балтии, по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской. В то же время Шойгу отметил, что проверки вооруженных сил России показали готовность войск к обеспечению безопасности страны. По его словам, внезапная проверка боевой готовности была объявлена из-за "угрожающей России военной деятельности альянса". Сейчас к западным границам России переброшены две армии и три соединения ВДВ, которые будут выполнять учебно-боевые задачи в рамках проверки боеготовности. Их планируют завершить в течение двух недель.

9 апреля представитель Белого дома Джейн Псаки заявила, что Вашингтон готовит ответ на осложнение ситуации на границе Украины и находится в близком контакте с партнерами и союзниками в регионе для оценки ситуации и обмена разведданными. "Действия уже предприняты, и мы следим за развитием ситуации. Мы ясно заявили, но я повторю: последствия будут, некоторые невидимые, а другие видимые. Я полагаю, что вы скоро обо всем узнаете", - заявила Псаки.