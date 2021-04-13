«Не знаю, не помню»: участников аварии на Лаагна-теэ сразила удивительная потеря памяти

Во вторник продолжился процесс над устроившими гонку на Лаагна-теэ Исой Халиловым и Вячеславом Калашниковым. На заседании во вторник мужчины поделились с судом своими воспоминаниями о дне аварии. Если еще осенью следователям были даны подробные показания, то теперь Халилов и Калашников словно потеряли дар речи. Одна из самых важных деталей заключается в том, что ни тот, ни другой водитель не помнят свою скорость - будь тому причиной показания спидометра в милях или пережитый шок, пишет Postimees.