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  • «Не знаю, не помню»: участников аварии на Лаагна-теэ сразила удивительная потеря памяти

«Не знаю, не помню»: участников аварии на Лаагна-теэ сразила удивительная потеря памяти

ДТП на Лаагна-теэ. ФОТО: Mihkel Maripuu

Во вторник продолжился процесс над устроившими гонку на Лаагна-теэ Исой Халиловым и Вячеславом Калашниковым. На заседании во вторник мужчины поделились с судом своими воспоминаниями о дне аварии. Если еще осенью следователям были даны подробные показания, то теперь Халилов и Калашников словно потеряли дар речи. Одна из самых важных деталей заключается в том, что ни тот, ни другой водитель не помнят свою скорость - будь тому причиной показания спидометра в милях или пережитый шок, пишет Postimees.

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И Халилов, управлявший внедорожником BMW без водительских прав, и Калашников, сидевший за рулем Camaro, заявили в суде, что у них не было планов устраивать гонки или вместе ехать по Лаагна-теэ.  "Просто так получилось, что мы ехали в одном направлении", - сказал Халилов в суде.

Собранные данные показывают, что скорость Халилова могла превышать 200 километров в час, скорость Калашникова была почти такой же. Ни тот, ни другой не признают, что развили такую ​​высокую скорость.

Согласно показаниям, данным в суде, оба они образцово знакомы с ПДД и соблюдают их лучше, чем кто-либо другой, даже несмотря на то, что у одного из них нет водительских прав.

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