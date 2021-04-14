Кая Каллас: ищу вакцину день и ночь, это не просто, когда каждый борется за себя

Глава правительства прокомментировала, почему ее кабинет счел невозможным ослабление ограничений, и призналась, сколь нелегко даются подобные решения лидеру партии либеральных ценностей.

Фрагмент беседы:

– Правительство все же не исключает ослабления ограничений с 26 апреля. Не слишком ли вы спешите? Говорят, что во время «испанки» допускались те же ошибки…

– В настоящее время мы видим, насколько велико в обществе ожидание послаблений. Однако показатели заражения указывают на то, что сейчас мы находимся на уровне середины февраля, когда уже было понятно, что придется всё закрывать, чтобы снизить нагрузку на больничную сеть.

Сейчас в больницах – более 500 ковид-пациентов. Показатель зараженности превышает 700 человек на 100 000 жителей. Решение о смягчении ограничений пока принять невозможно. Кабинет министров вернется к этой теме в следующий вторник.

Будет видно, продолжится ли тенденция к снижению количества заражений или же мы застрянем на «плато», где по-прежнему сохраняется риск роста заболеваний и увеличения нагрузки на медицинскую систему. Наши работники здравоохранения устали от затянувшегося путешествия, и дополнительная нагрузка им может оказаться не под силу.

– Кто же первый в очереди на открытие? Школы, рестораны с магазинами или же концертные площадки и театры?

– Это всегда – большой вопрос.

Если говорить о долгосрочном ущербе, то закрытие школ негативно влияет на уровень образования и будущее наших детей. Ущерб не заметен сразу, но с годами он станет очевиден, поэтому возвращение детей в школы – один из приоритетов.

При этом мы понимаем, что опасность заражения среди школьников – очень высока, дети активно контактируют между собой и разносят инфекцию повсюду.

С чего же начать? В отношении любых послаблений неизменно возникает вопрос: если что-то разрешают одним, почему должны страдать другие? Это как снежный ком. Естественно, хотелось бы разрешить детям ходить в школу, но мы должны строго следить за всеми рисками распространения инфекции.

Первоначальный план по ослаблению ограничений у нас есть, но многое будет зависеть от цифр, которые мы получим ко вторнику. Идея в том, чтобы начать открывать страну постепенно.

– Очевидно, что вам приходится разрываться между «разрешить-запретить», «ослабить-ужесточить». Насколько это сложно для лидера партии, исповедующей либеральные ценности?

– Очень сложно! Именно поэтому возникла идея создания Белой книги (устав по выходу из кризиса – прим.ред.). Смысл в том, чтобы не спускать решения сверху вниз и не командовать: закройте то-то и то-то. Важно, чтобы затронутые ограничениями сферы сами предлагали, как быстрее взять инфекцию под контроль – будь это рестораны или торговые центры.

Хороший пример: в феврале магазины сами предложили систему проверки масок на входе, следили за уровнем заполняемости помещений, удалили скамейки из фойе во избежание скопления молодежи и отключили Wi-Fi. Это была полезная инициатива.