Кая Каллас: ищу вакцину день и ночь, это не просто, когда каждый борется за себя

Кая Каллас: ищу вакцину день и ночь, это не просто, когда каждый борется за себяК русским школам вернемся после пандемии
- Тревожные цифры не позволяют снять ограничения
- К теме русских школ нужно вернуться после пандемии
- Пошаговый переход на эстонский будет прописан к осени
- Вакцины заказано много, но поступит она в III-IV квартале
Премьер-министр Кая Каллас, побывавшая накануне в студии Rus.Postimees, рассказала об острейшем соперничестве за поставки вакцин и пояснила, что помешало ускоренному переходу русских школ на эстонский язык обучения.