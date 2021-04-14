Рейтинги: поддержка Центристской партии снова снизилась
Согласно последним опросам, Партия реформ по-прежнему является самой популярной среди жителей Эстонии.
Согласно последним опросам, Партия реформ по-прежнему является самой популярной среди жителей Эстонии.
По данным опроса, проведенного социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований), Партию реформ поддерживает 33,2, Центристскую партию - 19,5, а Консервативную народную партию (EKRE) 18,9 процента граждан, обладающих правом голоса.
Популярность Центристской партии за неделю снизилась на 1,4 процента. Рейтинг EKRE вырос на 0,1%.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (12,4 процента), Социал-демократическая партия (6,7 процентов) и "Отечество" (5,7 процента).
Коалиционные партии поддерживает 52,7 процента респондентов, а оппозиционные 31,3 процента.
НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.