В Летной гавани построят три многоквартирных дома

Рядом с Летной гаванью будет построено три дома с 78 эксклюзивными квартирами - от одно- до четырехкомнатных. Архитектурный язык проекта, совместимый с окружающей исторической средой Каламая, дополнен преимуществами современного дома - светлыми окнами от пола до потолка, просторными балконами, открытой планировкой квартир, выходящими во дворы террасами и технологическими решениями, повышающими энергоэффективность.

В 1890 году на территории теперешнего квартала Küti находилась уникальная церковь-манеж. Шесть дней в неделю здесь занимались верховой ездой, а на седьмой день наступало время молитвы. После реконструкции сохранившиеся стены манежа будут превращены в открытую зону отдыха с детской площадкой. Начиная с сегодняшнего дня на странице YIT открыто бронирование квартир.