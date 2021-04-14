Спа с нетерпением ждут снятия коронаограничений

По словам исполнительного директора Aqva Романа Кусмы, было бы здорово, если бы людей снова пустили в водные центры с начала мая, но сам он в это не верит. «И хотя заболевание демонстрирует признаки отступления, цифры еще не такие низкие, чтобы можно было открыть страну», - говорит Кусма.

Руководитель маркетинговых проектов на мызе Вихула Диана Киви согласна с Кусма: «Мы ждем и надеемся, но в ближайшие недели этого не случится».

Правительство обсудит снижение ограничений на следующей неделе и если заболеваемость по-прежнему будет падать, приоритетом станут частичное открытие контактного обучения в школах и постепенное ослабление ограничений на занятия спортом на открытом воздухе, тренировки и деятельность по интересам.

Роман Кусма предположил, что, помимо школ, откроют также строительные и садовые магазины. «Еще слишком рана ликовать, что все откроется», - добавил он.

В то же время как Кусма, так и Киви хотят, что смягчили связанные с кафе, барами и ресторанами ограничения. По словам Кусма, с мая могли бы позволить открыть террасы, а в помещениях могли бы применить правило 25-процентной заполняемости, как в продуктовых магазинах.

По словам Кусма, продажа на вынос в Раквере скверная, хотя ресторан Aqva в малой степени продолжает работу. Посетители мызы Вихула могут заказывать еду себе в комнату и этой возможностью пользуются.

«Людей не много, но все равно они приезжают к нам переночевать, насладиться спа-процедурами и погулять по красивой природе», - говорит Дина Киви.

Новый банный центр в Вихула закрыт, как и водный центр Aqva. Оба потихоньку ремонтируются, чтобы быть готовыми к открытию. «Всплывают ошибки, которые мы можем исправить», - сказала Дина Киви.

По мнению Романа Кусмы, на открытие водных центров можно надеяться не раньше середины мая. Готовность к этому в любом случае есть как в Раквере, так и в Лихула. «За два дня запустим водный центр», - пообещал Кусма. По его словам, сотрудники водного центра сейчас дома, остальной персонал Aqva работает со сниженной нагрузкой.

«Люди есть и готовы работать, благодаря пособиям Кассы страхования от безработицы, которая хоть и меньше, чем в прошлом году, никого не пришлось сокращать», - сказал исполнительный директор Aqva.

По оценке Романа Кусмы, сейчас предприятиям и, прежде всего, людям значительно сложнее мириться с ограничениями, чем прошлой весной. «Люди стали очень нервными и устали от ограничений, долго это не может продолжаться», - заявил он.

Сейчас заболеваемость на том же уровне, что и в середине февраля, когда стали вводить более жесткие ограничения, поэтому особого оптимизма относительно снятия ограничений пока ни у кого нет. «Мы ждем и и надеемся, готовность открыться у всех есть», - отметила Дина Киви.