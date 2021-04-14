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Контейнеровоз “Эвер Гивен”, который в марте нанес мощный удар по мировой торговле, сев на мель в Суэцком канале, по решению суда останется в руках администрации канала, пока его владельцы не выплатят огромную компенсацию.

Как сообщают во вторник египетская пресса и мировые агентства со ссылкой на местные источники, суд в египетском городе Исмаилия постановил, что судно "Эвер Гивен" останется на стоянке на озере, через которое проходит Суэцкий канал, пока владеющая им японская компания Shoei Kisen не выплатит администрации Суэцкого канала компенсацию в размере 900 млн долларов США.

Анонимный источник агентства Рейтер в администрации Суэцкого канала подтвердил, что суд издал постановление об аресте судна, а заместитель главы департамента флота в Shoei Kisen Юми Синохара, не вдаваясь в детали, подтвердил агентству, что администрация канала требует компенсации.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Раби ранее сказал журналистам, что его ведомство хочет получить с японской фирмы компенсацию за моральный ущерб, потери в плате за проход за время, пока движение по каналу было остановлено, а также за расходы на снятие "Эвер Гивен" с мели.

По словам Раби, египетская сторона надеется договориться о компенсации без суда, и переговоры с владельцем судна продолжаются.

Одновременно администрация Суэцкого канала расследует, почему "Эвер Гивен" воткнулся в берег канала. Результаты этого расследования, как ожидается, будут объявлены в конце этой недели.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов "Эвер Гивен" сел на мель в Суэцком канале 23 марта.

Это судно имеет 400 метров в длину и 59 метров в ширину, а на борту у него - более 18 тысяч контейнеров с товарами, и застрявший контейнеровоз полностью перегородил канал и остановил движение по нему. Между тем по Суэцкому каналу проходит примерно 12% мировой торговли товарами.

Рабочие возле корабля "Эвер Гивен". ФОТО: Reuters

Пока канал был перекрыт, у его обоих концов, в Средиземном и Красном морях, скопились сотни судов.

29 марта "Эвер Гивен" был, наконец, снят с мели, и движение по каналу возобновилось.