Видео: Skoda представила обновленный кроссовер Kodiaq

От прежнего поколения обновленный кроссовер отличается зауженными передними фарами с отдельными светодиодными модулями, задними LED-фонарями со сложной графикой, а также радиаторной решеткой шестиугольной формы. Также рестайлинговый Skoda Kodiaq имеет более рельефные боковины и колесные диски, выполненные в новом дизайне.

Линейка моторов Kodiaq теперь включает 1,5-литровую бензиновую "турбочетверку" TSI мощностью 150л лошадиных сил и 2,0-литровый 190-сильный наддувный агрегат TSI. Также автомобиль будут выпускать с дизельным двигателем TDI Evo объемом 2,0 литра и мощностью 150 или 200 лошадиных сил. Базовый бензиновый мотор будет работать в паре с механической коробкой передач или с семиступенчатым "роботом". Все остальные двигатели комплектуются только с роботизированной трансмиссией.

Что же касается спортивной версии Kodiaq RS, то ее лишили 2,0-литрового дизельного мотора мощностью 240 лошадиных сил, который снимают с производства из-за новых экологических требований в ЕС. На смену ему пришел 2,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 245 лошадиных сил, который уже устанавливают на новую Octavia RS, пишет РБК .

Изменения интерьера Skoda Kodiaq включают 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и 9,2-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Также автомобиль получил двухспицевое рулевое колесо, обновленную подсветку салона, аудиосистему Canton с десятью динамиками и установленным в багажнике сабвуфером. Кресла стали удобнее и могут обтягиваться перфорированной кожей, а также оснащаться функцией массажа, обогрева и электрорегулировками. Обивка сидений может быть выполнена из переработанных растительных материалов, пишет журнал "За рулем" .