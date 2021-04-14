Мошенники лишили жителя Эстонии 40 000 евро

По просьбе курировавшей его по телефону женщины житель Мульги скачал на свой компьютер соответствующую программу и предоставил незнакомке доступ к нему, сообщает Лыунаская префектура.

Человек неоднократно делал переводы и когда заметил, что денег действительно стало больше, решил их снять. Под различными предлогами ему не удавалось снять деньги с этой платформы. Когда сумма переводов достигла 40 000 евро, он понял, что его обманули.