Мошенники лишили жителя Эстонии 40 000 евро
В полицию поступило сообщение, что в конце прошлого года проживающему в волости Мульги мужчине позвонили и предложили быстро заработать деньги.
В полицию поступило сообщение, что в конце прошлого года проживающему в волости Мульги мужчине позвонили и предложили быстро заработать деньги.
По просьбе курировавшей его по телефону женщины житель Мульги скачал на свой компьютер соответствующую программу и предоставил незнакомке доступ к нему, сообщает Лыунаская префектура.
Человек неоднократно делал переводы и когда заметил, что денег действительно стало больше, решил их снять. Под различными предлогами ему не удавалось снять деньги с этой платформы. Когда сумма переводов достигла 40 000 евро, он понял, что его обманули.
Потерпевший обратился в полицию, детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.