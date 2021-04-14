Рейтинг конкурентоспособности: Эстония улучшила свой показатель

Составленный Институтом конъюнктуры (EKI) по заказу Целевого фонда развития предпринимательства Ettevõtluse Arendamise Sihtasutune (EAS) ежегодник основан на данных исследования мировой конкурентоспособности Швейцарского института IMD, сообщила в среду BNS пресс-служба EAS.

«Эстония позитивно выделяется в рейтинге связанных с коммерческим правом категорий, где мы занимаем 15-е место. У нас создается много новых предприятий, а простота их учреждения дает дополнительные баллы», - сообщил пресс-секретарь EAS Пеэтер Раудсепп, по словам которого Эстония также занимает 17-е место в рейтинге общего образования, на что влияют, например, хорошие результаты теста PISA и соответствие образования требованиям экономики. Устойчивой проблемой страны исследование называет нехватку квалифицированной рабочей силы.

По словам Раудсеппа, многие показатели сложно изменить, потому что измеряется абсолютный уровень, и в этом случае более крупные страны имеют преимущество. Например, в категории научной инфраструктуры Эстония заняла 44-е место, потому что были измерены также несколько абсолютных показателей, таких как количество опубликованных исследовательских статей, патентных заявок, количество сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, по которым Эстония не может конкурировать с более крупными странами.

«Однако нам необходимо улучшить обмен сведениями между компаниями и университетами, которым в Эстонии есть много возможностей для роста. Это основа для разработки продуктов и услуг, основанных на знаниях, которые позволяют нашим компаниям вырваться из ценовой конкуренции. и увеличить производительность и экспорт», - сказал Раудсепп.

Самой конкурентоспособной страной за 2020 год является Сингапур, за ним следуют Дания, Швейцария, Нидерланды и Гонконг. Из соседних с Эстонией стран Финляндия поднялась на два места и сейчас находится на 13-м месте, Литва опустилась на два места до 31-го места, Латвия опустилась на одно место и находится на 41-м месте, а Россия опустилась на пять мест до 50-го места.

По словам возглавляющей Институт конъюнктуры Марье Йозинг, измерение международной конкурентоспособности страны похоже на десятиборье. «Мы должны добиться успеха в различных областях. Хорошего роста валового внутреннего продукта (ВВП) недостаточно, важно, чтобы правительство было эффективным, бизнес-среда была благоприятной для развития, качество жизни хорошее, инфраструктура», - пояснила Йозинг.