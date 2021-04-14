Ср, 14.04.2021
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Показатель инфицирования коронавирусом в Швеции теперь выше, чем в Эстонии

Швеция. ФОТО: Oleksiy Mark/shutterstock.com

Эстония больше не является страной с самым высоким показателем инфицирования коронавирусом в регионе Балтийского моря: теперь лидером стала Швеция.

По данным обзора Helsingin Sanomate за 13 апреля, показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней в Швеции составляет 792,8 случая на 100 000 человек, в Эстонии – 728,3, пишет Rus.ERR.

По данным Департамента здоровья, по состоянию на утро среды этот показатель снизился в Эстонии до 693,2.

В Литве заболеваемость стала расти и ее уровень составляет 465,6, в Латвии - 351,1 и в Финляндии - 103,2.

Несмотря на то, что показатель заболеваемости снизился, по числу смертей от коронавируса Эстония в последние две недели остается примерно на том же уровне: в последние 14 дней на 100 000 населения страны приходится 11,5 случая.

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