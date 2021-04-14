Ср, 14.04.2021
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AirBaltic начнет осуществлять полеты из Риги на Тенерифе

Самолет airBaltic. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Латвийская авиакомпания airBaltic со 2 сентября 2021 года планирует начать регулярные полеты по новому маршруту Рига – Тенерифе (Испания).

Авиакомпания планирует осуществлять рейсы между Ригой и Тенерифе три раза в неделю на самолете Airbus A220-300.

«Тенерифе - крупнейший и самый популярный пункт назначения на Канарских островах, и он станет отличным дополнением к нашей улучшенной карте маршрутов, предлагая еще один солнечный и безопасный полет для путешественников из стран Балтии. Это будет один из самых продолжительных рейсов на нашей маршрутной карте. Мы с нетерпением ждем наступающего летнего сезона и надеемся, что эпидемиологическая ситуация улучшится по мере увеличения объемов вакцинации», - сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

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