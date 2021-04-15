Работник нарвской скорой: порой люди срывают на нас напряжение, говорят, что коронавируса нет
Жители населенных пунктов давно привыкли к звукам сирены. Нас этим не удивишь. А когда вы, уважаемый читатель, слышите сирену и видите на улице своего города машину скорой помощи, какая мысль приходит вам в голову первой? Куда мчится скорая и чью жизнь спасают медики? Или, может быть, вы размышляете о том, какие шансы выжить у того, кто нуждается в помощи? Думаем ли мы о людях в красной униформе и о том, зачем им надо спасать других?