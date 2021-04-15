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Работник нарвской скорой: порой люди срывают на нас напряжение, говорят, что коронавируса нет

Сергей Чеча. ФОТО: личный архив

Жители населенных пунктов давно привыкли к звукам сирены. Нас этим не удивишь. А когда вы, уважаемый читатель, слышите сирену и видите на улице своего города машину скорой помощи, какая мысль приходит вам в голову первой? Куда мчится скорая и чью жизнь спасают медики? Или, может быть, вы размышляете о том, какие шансы выжить у того, кто нуждается в помощи? Думаем ли мы о людях в красной униформе и о том, зачем им надо спасать других?

О том, насколько трудна и чем привлекательна работа на скорой и в чем, на самом деле, заключается профессионализм, мы поговорим с руководителем бригады скорой помощи Нарвской больницы – Сергеем Чеча.

- Сергей, когда или при каких обстоятельствах вам пришла в голову мысль пойти работать в скорую помощь?

- Это случилось, когда мне было двадцать пять лет. У меня в то время происходил пересмотр жизненных ценностей. Я много размышлял о своей жизни и том, что такого важного делаю для людей. В результате пришло осознание того, что хочу делать что-то значимое и важное. В тот момент я впервые задумался о медицине и в 2002 году поступил на сестринское отделение медицинского училища в городе Кохтла-Ярве.

- Вы помните свой первый рабочий день на скорой?

- Не могу сказать, что этот день запомнился мне чем-то экстраординарным. Но ещё будучи студентом, впервые придя на практику, я встретил прекрасных людей, которые делали очень нужную и важную работу. В тот момент мне стало ясно, что я двигаюсь в правильном направлении. Я понял, что это и есть работа моей мечты. Ведь как происходит в жизни, когда вы обращаетесь к врачу: вам выписывают лекарство и отправляют домой. Вы лечитесь дома, затем через неделю приходите к врачу. У нас же всё немного по-другому. Мы приезжаем к пациенту, и часто изменения в его состоянии происходят у нас на глазах. От этого испытываешь  эмоциональный подъем и удовольствие от работы.

- Каким должен быть работник скорой помощи?

- Прежде всего, он должен быть профессионалом, постоянно оттачивающим свое мастерство. Если ты профессионал, то твои личностные особенности или бытовые проблемы уходят на второй план. Так должно быть. Это тяжелая работа и она связана с быстрым принятием решений, высокой ответственностью. От этого зависит жизнь и здоровье людей.

- А что самое сложное в этой профессии?

- Оно как раз и заключается в том, чтобы оставаться профессионалом. Эта работа, кроме всего прочего, является эмоционально затратной. Очень часто в ней много негативного – боль, страдания пациентов, ситуации непонимания со стороны клиентов. Излишние эмоции мешают в работе.

- Скорая медицинская помощь по определению призвана помочь человеку преодолеть ситуацию, опасную для жизни. В случаях, когда от вас зависела жизнь человека, интересуетесь ли вы результатом вашего труда?

- Конечно, мне интересна дальнейшая судьба спасенного человека. Но данные пациента — это тайна. Этим все сказано. Иногда наши пациенты сами находят нас и благодарят. Подобная обратная связь очень важна для внутренней мотивации и профессионального роста.

- Непростая ситуация, сложившаяся из-за распространения Covid-19, увеличила нагрузку на систему здравоохранения и, в первую очередь, на работников скорой. Вы находитесь на передовой в борьбе с инфекцией. Был ли страх заразиться, пока вы не вакцинировались?

- Не скажу, что был страх. Наша работа и до этого была полна опасных моментов. Да, конечно, определенные переживания были. За семью, за своих близких и коллег. Часть из них перенесла болезнь очень тяжело. Некоторых мы потеряли, например, доктора Черненок.

- Как семья реагирует на вашу работу в новых условиях?

- В целом спокойно. Они понимают, какая у меня работа, и знают, что я все сделаю для своей безопасности, а значит, и для безопасности семьи. Могу сказать, что стараюсь держать семью и своих знакомых в курсе необходимых мер предосторожности.

Я не слышал, чтобы кто-то из моих коллег обращался за психологической помощью. Думаю, в нашем обществе ещё не принято решать возникающие проблемы подобным способом.

- Как на вас повлияла дополнительная нагрузка?

- Очень сильно повлияла. На мой взгляд, всей системе пришлось перестроиться и изменить ранее принятые подходы и тактики. Это касается работы с пациентами, а также методов их госпитализации.

Пришлось пересматривать устоявшуюся практику в работе с оборудованием и техникой. В принципе, пересмотру подверглось всё, даже отношения друг с другом. Постоянное использование защитных средств двадцать четыре часа в сутки, постоянная дезинфекция и тому подобное. Но, по моему мнению, мы неплохо справляемся с совершенно новой для нас ситуацией.

- Если поговорить о статистике, насколько возросло количество вызовов?

- В Нарве всегда было много вызовов, а пандемия ещё больше усугубила ситуацию, но скажу, что с введением в строй дополнительной бригады нам стало полегче.

- Работа в таком ритме – это повышенная физическая и психологическая нагрузка, стрессы. Вам предлагают помощь психолога?

- Да, действительно, эта работа одна из самых стрессовых по многим параметрам. У нас есть возможность обратиться к штатному психологу Нарвской больницы. Есть также возможность обратиться к психологам из Тарту. Эту возможность нам предоставили в связи с пандемией. Но я не слышал, чтобы кто-то из моих коллег обращался за психологической помощью. Думаю, в нашем обществе ещё не принято решать возникающие проблемы подобным способом.

- Каким образом вы снимаете стресс, возникающий во время работы?

- По-разному. Мне очень хорошо помогает ходьба в быстром темпе на большие расстояния, медитация осознанности и чтение книг. Очень помогают книги по психологии.

- Есть что-то, что вас огорчает в процессе работы? 

- Беспечность людей по отношению к своему здоровью. Нежелание понять, что жизнь - это не игра. В конце концов, если человек не позаботится о своем здоровье, то другие просто могут не успеть ему помочь. Огорчает и то, что порой люди срывают на нас свое напряжение, говорят, что мы всех обманываем и никакого коронавируса нет.

- Сейчас идет много споров вокруг необходимости вакцинации от Covid-19. Что вы думаете по этому поводу?

- Могу сказать, что исход при этом заболевании похож на игру в лотерею, вот только в качестве «приза» – реальная опасность для жизни. Заболевают люди разных возрастов и не все из них относятся к группам риска. Вакцинация, на мой взгляд, - единственная возможность в нынешней ситуации уменьшить опасность для жизни.

- Как бы вы могли описать свою идеальную смену, после которой вы уйдете домой удовлетворенным и счастливым?

- Моя идеальная смена… Постараюсь сейчас представить идеальную смену работника скорой помощи. Вы, возможно, сейчас улыбнетесь, но идеальная смена - это когда нет вызовов. Это ведь значит, что все живы и здоровы. Разве это не здорово? Но, увы, так не бывает, особенно сейчас. И если говорить серьезно, бывают трудные дни, когда мы выезжаем к пациентам, которые находятся, в очень тяжелом состоянии, или, например, происходят реанимационные мероприятия. В те моменты все мои действия и усилия коллег направлены на спасение жизни человека. Это очень важные моменты в нашей работе, когда в критических ситуациях удается спасти чью-то жизнь. В эти минуты я чувствую профессиональную удовлетворённость, радость и гордость за свою профессию. Я благодарен своим коллегам за терпение и труд.

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