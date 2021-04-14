Число новых случаев COVID-19 в Эстонии снижается, но растет в Литве и Латвии

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 2263 случая COVID-19, 638 из которых были выявлены в Эстонии, 1088 - в Литве, 537 - в Латвии.

В Эстонии за сутки подтверждено 549 новых случаев коронавируса, еще восемь зараженных скончались, сообщил в среду Департамент здоровья. С начала пандемии в Эстонии выявлено 115 629 случаев COVID-19, число жертв пандемии выросло до 1057.

Средняя суточная заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. человек в Эстонии составила 693,2 случая. Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины введена 263 081 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 75 841 человек.

"Уровень заражения по-прежнему очень высок. Сейчас он такой же, каким был в конце февраля. Как вы помните, это был тот самый момент, когда мы начали ужесточать ограничения, потому что ситуация начала выходить из-под контроля. Поэтому сегодня мы не можем принять решение о смягчении ограничений", - сообщила премьер-министр Кая Каллас в видеообращении.

В Литве за сутки зафиксировано 1284 новых случая COVID-19, еще четверо заболевших умерли, сообщает агентство BNS со ссылкой на департамент статистики республики. С начала пандемии в Литве зарегистрировано 229 260 случаев COVID-19.

За 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей в Литве составил 471,3 случая. Число жертв достигло 3718 человек, всего с данным заболеванием связаны 7536 смертей.

В Литву поступила первая партия вакцины от COVID-19 американского производителя Johnson & Johnson, в которой 4,8 тыс. доз, сообщил Минздрав. Литва получила вакцину в тот самый день, когда сотрудники здравоохранения США призвали временно остановить прививки этой вакциной - пока проверяется связь между ней и редким образованием тромбов.

В Латвии за сутки зарегистрировано 733 новых случая коронавируса. Еще 17 зараженных скончались. Двухнедельный показатель заболеваемости COVID-19 в Латвии составляет 352,5 случая на 100 тыс. жителей. С начала пандемии в Латвии коронавирусом заразились 109 088 человек.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что уровень заболеваемости перестал падать. "Если мы хотим сделать следующий шаг (в смягчении ограничений), правительство должно быть уверено, что заболеваемость действительно уменьшается", - прокомментировал в эфире передачи "900 секунд" телеканала TV3 возможность пересмотра эпидемиологических мер через две недели премьер.