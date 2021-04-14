Мы научились ценить синицу в руках, а не только журавля в небе
Знаете, когда люди мечтают, они мечтают довольно абстрактно и образно. К примеру, одна моя приятельница из России всегда мечтала жить у моря, но она не уточняла Вселенной, у какого именно. Не уточняла, что оно должно быть теплым и климат «бусики да трусики». И вот она уже с десяток лет живет в нашем замечательном Таллинне на берегу холодного и неэмоционального Балтийского моря. Но ведь нельзя же сказать, что мечты моей приятельницы Вселенной не были услышаны и выполнены. Были услышаны и были выполнены! Этакий заказ в небо.