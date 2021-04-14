Мы научились ценить синицу в руках, а не только журавля в небе

Когда начался 2020 год, многие мечтали о каком-то особенном, магическом годе. Число-то какое красивое: 2020! Символичное, запоминающееся, особое, магическое. Отличный год, чтобы, например, жениться или выйти замуж. Легко запомнить, легко отсчитывать годовщины. Однако год оказался, что называется, «с изюминкой». Возможно потому, что високосный, а может на него просто так наговаривают, чтобы было на что списать свои неприятности и неудачи. Ведь сложно же принять тот факт, что наша сегодняшняя жизнь складывается из букета наших вчерашних решений. И сложно принять ответственность за это. Просто остановитесь и подумайте: как мы создали эту ситуацию? Ответа вслух не надо, ответ мы задолжали сами себе. Честный и непредвзятый. Без излишней жалости к себе и ненависти к внешним обстоятельствам.

Итак, 2020 год начался с тревожных новостей: новый загадочный вирус сковал миллионный город Ухань китайской провинции Хубей. (Это ж надо было прославиться на весь мир таким!) И якобы вирус исключительно смертоносный, лечению не поддающийся, и даже искусственно выведенный в пробирке, применяемый как оружие массового поражения. Полился поток страха, негатива и домыслов. Одна за другой на картах мира появлялись и разрастались красные точки очагов заражения в разных странах. Так и планы на 2020-й год начали постепенно рушиться: не получился семейный февральский отдых, не сложился детский праздник – 5 лет, первый полу-юбилей, не сложилась осенняя поездка к любимой бабушке в родную Одессу, не удалась и ноябрьская поездка на Кипр. Как говорится: «Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах».

Надежда на долгожданный отдых постоянно переносилась на «когда-нибудь», «потом» и «скоро все это кончится». И так у многих. Однако были и такие счастливчики, которые в перерывах между «волнами» и закрытиями ухитрялись многократно путешествовать. Этакие серферы, ловящие волну. Хотя в данном контексте волну лучше все же пропустить.

Но этот год многих научил ценить синицу в руках, а не только журавля в небе. Было много семейных обедов и ужинов, приготовленных вместе с детьми, совместных прогулок и семейных просмотров фильмов. И маленьких праздников, где были только самые-самые близкие и родные. Было много поездок по своей стране и наслаждения своей, родной природой. Простые самые обычные бытовые ритуалы снова стали ценными и значимыми. Родные и близкие рядом. Все здоровы. Сыты. Есть крыша над головой. Есть, хоть пока и очень условная, свобода. О чем еще можно мечтать?

А вот о чем: мечтать можно о спортивных танцах, именно о тех, которые из-за «контактного спорта с высоким риском» под регулярным запретом уже как год. О далеких неизведанных странах, где еще никогда не был. Да даже и о близких, которые вдруг оказались такими далекими и недоступными сейчас. И непременно навестить пожилую бабушку в Одессе. А также о собственном доме, возле которого был бы свой собственный клочок земли с песочницей, качелями и мангалом. И чур чтоб солнечная сторона! И еще чтоб все блага цивилизации рядом – садик, школа, магазины, хорошая дорога в город без утренне-вечерних пробок. И помириться с теми, с кем, увы, в ссоре.

Оказывается, если потерять свои каждодневные радости, которые когда-то казались чем-то рутинным и обычным, то начинает хотеться именно этого, а не какого-то абстрактного «мира во всем мире» или «чтобы все были здоровы». Оказывается, наша обычная докоронная жизнь – это уже и есть мечта. И большая привилегия.