Картина дня: будущее русских школ, дефицит подержанных машин и еще раз о паспортной мафии

Кая Каллас: ищу вакцину день и ночь, это не просто, когда каждый борется за себя

Премьер-министр Кая Каллас, побывавшая накануне в студии Rus.Postimees, рассказала об острейшем соперничестве за поставки вакцин и объяснила, что помешало ускоренному переходу русских школ на эстонский язык обучения. Читать далее...

Ааб: перехода русских школ на эстонский язык не будет, давайте закроем тему

В последнее время моим коллегам по партии неоднократно приходилось опровергать спекуляции на тему перевода русских школ на эстонский язык обучения. Так и в сегодняшнем интервью Rus.Postimees премьер-министр Кая Каллас заявила о некоторой программе, предусматривающей пошаговый переход русских школ на эстонский, намекнув, что это из-за пандемии затянули с ее реализацией. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 549 зараженных, в больницах — 529 пациентов

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5010 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 549, то есть 11% от общего количества. Читать далее...

Хярма: привитый одной дозой вакцины житель Эстонии заразился южноафриканским штаммом

«У нас накапливаются данные о том, что южноафриканский штамм преодолевает вакцинную защиту - не так успешно, как среди людей совсем без защиты, но все же», - сказала сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...

Коронавирус забрал жизнь входившей в группу риска 32-летней жительницы Эстонии

Три года назад СМИ писали о страдающей диабетом женщине, для спасения которой требовалась пересадка органа. На днях в социальных сетях сообщили, что она скончалась от коронавируса в возрасте 32 лет. Кармен Кяхр входила в группу риска COVID-19. Читать далее...

Кийк: при продлении ограничений нужно решить и вопрос с компенсациями

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министр здравоохранения Танель Кийк. Читать далее...

Юрист: что будет с человеком, пострадавшим в результате вакцинации?

В Эстонии действует такая практика, что даже если проблема со здоровьем возникла непосредственно после процедуры или принятия лекарства, предполагается, - в случае такой возможности - что ущерб здоровью мог возникнуть и по иным причинам. То есть совсем не обязательно, что он был нанесен в процессе оказания медицинской услуги, пишет в Postimees юрист Хенно Нурмсалу.

Из-за дефицита подержанных автомобилей подскочили цены

Интересующиеся автомобилями жалуются, что купить подержанный автомобиль в этом году стало значительно сложнее. Проблема не в коронаограничениях, не позволяющих покупателям осмотреть машины, а в нехватке предложения. Да и цены повыше, чем в предшествующие годы. Читать далее...

Таллинн начинает прием ходатайств о компенсации за первый день больничного