Картина дня: будущее русских школ, дефицит подержанных машин и еще раз о паспортной мафии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 апреля.
Премьер-министр Кая Каллас, побывавшая накануне в студии Rus.Postimees, рассказала об острейшем соперничестве за поставки вакцин и объяснила, что помешало ускоренному переходу русских школ на эстонский язык обучения. Читать далее...
В последнее время моим коллегам по партии неоднократно приходилось опровергать спекуляции на тему перевода русских школ на эстонский язык обучения. Так и в сегодняшнем интервью Rus.Postimees премьер-министр Кая Каллас заявила о некоторой программе, предусматривающей пошаговый переход русских школ на эстонский, намекнув, что это из-за пандемии затянули с ее реализацией. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5010 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 549, то есть 11% от общего количества. Читать далее...
«У нас накапливаются данные о том, что южноафриканский штамм преодолевает вакцинную защиту - не так успешно, как среди людей совсем без защиты, но все же», - сказала сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...
Три года назад СМИ писали о страдающей диабетом женщине, для спасения которой требовалась пересадка органа. На днях в социальных сетях сообщили, что она скончалась от коронавируса в возрасте 32 лет. Кармен Кяхр входила в группу риска COVID-19. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министр здравоохранения Танель Кийк. Читать далее...
В Эстонии действует такая практика, что даже если проблема со здоровьем возникла непосредственно после процедуры или принятия лекарства, предполагается, - в случае такой возможности - что ущерб здоровью мог возникнуть и по иным причинам. То есть совсем не обязательно, что он был нанесен в процессе оказания медицинской услуги, пишет в Postimees юрист Хенно Нурмсалу.
Интересующиеся автомобилями жалуются, что купить подержанный автомобиль в этом году стало значительно сложнее. Проблема не в коронаограничениях, не позволяющих покупателям осмотреть машины, а в нехватке предложения. Да и цены повыше, чем в предшествующие годы. Читать далее...
Таллинн выплачивает жителям столицы пособие за первый день больничного в размере 30 евро. Ходатайства о выплате пособия можно подавать с сегодняшнего дня через электронную среду обслуживания - после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и выплатила компенсацию. О пособии за первый день болезни можно ходатайствовать задним числом на основании больничных листов, открытых начиная с 25 марта. Читать далее...
И хотя расположенный в Нарва-Йыэсуу спа-отель Noorus сообщает, что откроет свои двери для посетителей 1 мая, многие другие спа не верят, что коронаограничения снимут так быстро. Читать далее...
Прожитый в условиях кризиса год сделал приоритетом кадровой политики заботу о душевном здоровье. Однако довольно часто люди стыдятся обращаться за профессиональной помощью, считая это проявлением слабости. Читать далее...
Появившийся в Тарту 60 лет назад кинотеатр Ekraan закрылся из-за коронавируса, но теперь выяснилось, что он прекратит свою деятельность навсегда. Читать далее...
Еще в понедельник улицу Ахтри в центре Таллинна украшали многочисленные стенды, рекламирующие содержащую теории заговора книгу «Диктатура здоровья», которые, по оценке Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), соответствуют Закону о рекламе. Читать далее...
В ожидании лета нарвитянка Наталья Пименова обратила внимание на проблему единственного официального места для купания в Нарве - зоны отдыха Йоаорг, которую чаще называют Липовкой: дно водоема заилилось, и его необходимо чистить. Городские власти делать этого в нынешнем году не планируют, но собираются весной привести в порядок сам песчаный пляж, который постепенно смывается в воду. Читать далее...
Через созданную эстонской технологической компанией Vabaks платформу vabaks.ee деньги из второй пенсионной ступени можно получить на руки сразу же. Спрос на такую возможность оказался очень высоким. Читать далее...
Объемное уголовное дело так называемой "паспортной мафии", которое рассматривалось в судах на протяжении многих лет, сегодня получило окончательное разрешение, когда Госсуд решил не рассматривать кассационные жалобы защитников Любови Генрихсон, осужденной за организацию незаконной торговли документами. Читать далее...