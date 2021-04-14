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  • Картина дня: будущее русских школ, дефицит подержанных машин и еще раз о паспортной мафии

Картина дня: будущее русских школ, дефицит подержанных машин и еще раз о паспортной мафии

Продажа подержанных автомобилей ФОТО: Peeter Langovits/Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 апреля.

Кая Каллас: ищу вакцину день и ночь, это не просто, когда каждый борется за себя

Премьер-министр Кая Каллас, побывавшая накануне в студии Rus.Postimees, рассказала об острейшем соперничестве за поставки вакцин и объяснила, что помешало ускоренному переходу русских школ на эстонский язык обучения. Читать далее...

Ааб: перехода русских школ на эстонский язык не будет, давайте закроем тему

В последнее время моим коллегам по партии неоднократно приходилось опровергать спекуляции на тему перевода русских школ на эстонский язык обучения. Так и в сегодняшнем интервью Rus.Postimees премьер-министр Кая Каллас заявила о  некоторой программе, предусматривающей пошаговый переход русских школ на эстонский, намекнув, что это из-за пандемии затянули с ее реализацией. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 549 зараженных, в больницах — 529 пациентов

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5010 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 549, то есть 11% от общего количества. Читать далее...

Хярма: привитый одной дозой вакцины житель Эстонии заразился южноафриканским штаммом

«У нас накапливаются данные о том, что южноафриканский штамм преодолевает вакцинную защиту - не так успешно, как среди людей совсем без защиты, но все же», - сказала сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...

Коронавирус забрал жизнь входившей в группу риска 32-летней жительницы Эстонии

Три года назад СМИ писали о страдающей диабетом женщине, для спасения которой требовалась пересадка органа. На днях в социальных сетях сообщили, что она скончалась от коронавируса в возрасте 32 лет. Кармен Кяхр входила в группу риска COVID-19. Читать далее...

Кийк: при продлении ограничений нужно решить и вопрос с компенсациями

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министр здравоохранения Танель Кийк. Читать далее...

Юрист: что будет с человеком, пострадавшим в результате вакцинации?

В Эстонии действует такая практика, что даже если проблема со здоровьем возникла непосредственно после процедуры или принятия лекарства, предполагается, - в случае такой возможности - что ущерб здоровью мог возникнуть и по иным причинам. То есть совсем не обязательно, что он был нанесен в процессе оказания медицинской услуги, пишет в Postimees юрист Хенно Нурмсалу.

Из-за дефицита подержанных автомобилей подскочили цены

Интересующиеся автомобилями жалуются, что купить подержанный автомобиль в этом году стало значительно сложнее. Проблема не в коронаограничениях, не позволяющих покупателям осмотреть машины, а в нехватке предложения. Да и цены повыше, чем в предшествующие годы. Читать далее...

Таллинн начинает прием ходатайств о компенсации за первый день больничного

Таллинн выплачивает жителям столицы пособие за первый день больничного в размере 30 евро. Ходатайства о выплате пособия можно подавать с сегодняшнего дня через электронную среду обслуживания - после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и выплатила компенсацию. О пособии за первый день болезни можно ходатайствовать задним числом на основании больничных листов, открытых начиная с 25 марта. Читать далее...

Спа с нетерпением ждут снятия коронаограничений

И хотя расположенный в Нарва-Йыэсуу спа-отель Noorus сообщает, что откроет свои двери для посетителей 1 мая, многие другие спа не верят, что коронаограничения снимут так быстро. Читать далее...

"Какой еще психолог?!": Работники в Эстонии стыдятся обращаться за помощью при проблемах с душевным здоровьем

Прожитый в условиях кризиса год сделал приоритетом кадровой политики заботу о душевном здоровье. Однако довольно часто люди стыдятся обращаться за профессиональной помощью, считая это проявлением слабости. Читать далее...

Легендарный кинотеатр не откроется и после снятия ограничений

Появившийся в Тарту 60 лет назад кинотеатр Ekraan закрылся из-за коронавируса, но теперь выяснилось, что он прекратит свою деятельность навсегда. Читать далее...

Реклама книги о теории заговора стоила фирме договора о сотрудничестве

Еще в понедельник улицу Ахтри в центре Таллинна украшали многочисленные стенды, рекламирующие содержащую теории заговора книгу «Диктатура здоровья», которые, по оценке Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), соответствуют Закону о рекламе. Читать далее...

Пляж под стенами Нарвского замка до лета нужно привести в порядок

В ожидании лета нарвитянка Наталья Пименова обратила внимание на проблему единственного официального места для купания в Нарве - зоны отдыха Йоаорг, которую чаще называют Липовкой: дно водоема заилилось, и его необходимо чистить. Городские власти делать этого в нынешнем году не планируют, но собираются весной привести в порядок сам песчаный пляж, который постепенно смывается в воду. Читать далее...

Фирма выплачивает деньги выходящим из второй ступени уже сейчас: интерес очень высок

Через созданную эстонской технологической компанией Vabaks платформу vabaks.ee деньги из второй пенсионной ступени можно получить на руки сразу же. Спрос на такую ​​возможность оказался очень высоким. Читать далее...

В судебной эпопее "паспортной мафии" сегодня поставлена точка

Объемное уголовное дело так называемой "паспортной мафии", которое рассматривалось в судах на протяжении многих лет, сегодня получило окончательное разрешение, когда Госсуд решил не рассматривать кассационные жалобы защитников Любови Генрихсон, осужденной за организацию незаконной торговли документами. Читать далее...

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