Картина дня: в поисках вакцины, будущее русских школ и дефицит подержанных автомобилей
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 апреля.
Премьер-министр Кая Каллас, побывавшая накануне в студии Rus.Postimees, рассказала об острейшем соперничестве за поставки вакцин и объяснила, что помешало ускоренному переходу русских школ на эстонский язык обучения. Читать далее...
В последнее время моим коллегам по партии неоднократно приходилось опровергать спекуляции на тему перевода русских школ на эстонский язык обучения. Так и в сегодняшнем интервью Rus.Postimees премьер-министр Кая Каллас заявила о некоторой программе, предусматривающей пошаговый переход русских школ на эстонский, намекнув, что это из-за пандемии затянули с ее реализацией. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5010 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 549, то есть 11% от общего количества. Читать далее...
Три года назад СМИ писали о страдающей диабетом женщине, для спасения которой требовалась пересадка органа. На днях в социальных сетях сообщили, что она скончалась от коронавируса в возрасте 32 лет. Кармен Кяхр входила в группу риска COVID-19. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министр здравоохранения Танель Кийк. Читать далее...
В Эстонии действует такая практика, что даже если проблема со здоровьем возникла непосредственно после процедуры или принятия лекарства, предполагается, - в случае такой возможности - что ущерб здоровью мог возникнуть и по иным причинам. То есть совсем не обязательно, что он был нанесен в процессе оказания медицинской услуги, пишет в Postimees юрист Хенно Нурмсалу.
Интересующиеся автомобилями жалуются, что купить подержанный автомобиль в этом году стало значительно сложнее. Проблема не в коронаограничениях, не позволяющих покупателям осмотреть машины, а в нехватке предложения. Да и цены повыше, чем в предшествующие годы. Читать далее...
Таллинн выплачивает жителям столицы пособие за первый день больничного в размере 30 евро. Ходатайства о выплате пособия можно подавать с сегодняшнего дня через электронную среду обслуживания - после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и выплатила компенсацию. О пособии за первый день болезни можно ходатайствовать задним числом на основании больничных листов, открытых начиная с 25 марта. Читать далее...
И хотя расположенный в Нарва-Йыэсуу спа-отель Noorus сообщает, что откроет свои двери для посетителей 1 мая, многие другие спа не верят, что коронаограничения снимут так быстро. Читать далее...
Прожитый в условиях кризиса год сделал приоритетом кадровой политики заботу о душевном здоровье. Однако довольно часто люди стыдятся обращаться за профессиональной помощью, считая это проявлением слабости. Читать далее...