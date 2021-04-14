Легендарный кинотеатр не откроется и после снятия ограничений
Появившийся в Тарту 60 лет назад кинотеатр Ekraan закрылся из-за коронавируса, но теперь выяснилось, что он прекратит свою деятельность навсегда, пишет Tartu Postimees.
Появившийся в Тарту 60 лет назад кинотеатр Ekraan закрылся из-за коронавируса, но теперь выяснилось, что он прекратит свою деятельность навсегда, пишет Tartu Postimees.
«Мы не откроем Ekraan после снятия коронаограничений», - сказал руководитель Forum Cinemas Кристьян Конго.
«Необходимы довольно большие инвестиции, в то же время число зрителей из года в год уменьшается. Экономически нецелесообразно этим заниматься», - объяснил он.
Forum Cinemas планировал закрыть Ekraan чуть позже, после строительства нового кинотеатра в Тарту. «Проект нового строительства, к сожалению, провален», - заявил Конго.
С кинотеатром Ekraan связаны девять работником. «Мы поможем им куда-нибудь устроиться. Некоторые из них — пожилые люди, которые выйдут на пенсию», - отметил руководитель Forum Cinemas.
Ekraan, построенный по типовому проекту архитектора Рауля-Левройта Киви, открылся 5 ноября 1961 года и стал первым широкоэкранным кинотеатром в Тарту того времени. В связи с закрытием национальной сети кинотеатров в 1991 году кинотеатр был преобразован в муниципальное предприятие. Как кинотеатр Forum Cinemas он работает с 1998 года.