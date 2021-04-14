Легендарный кинотеатр не откроется и после снятия ограничений

«Мы не откроем Ekraan после снятия коронаограничений», - сказал руководитель Forum Cinemas Кристьян Конго.



«Необходимы довольно большие инвестиции, в то же время число зрителей из года в год уменьшается. Экономически нецелесообразно этим заниматься», - объяснил он.

Forum Cinemas планировал закрыть Ekraan чуть позже, после строительства нового кинотеатра в Тарту. «Проект нового строительства, к сожалению, провален», - заявил Конго.

С кинотеатром Ekraan связаны девять работником. «Мы поможем им куда-нибудь устроиться. Некоторые из них — пожилые люди, которые выйдут на пенсию», - отметил руководитель Forum Cinemas.