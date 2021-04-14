Финляндия предлагает организовать встречу президентов России и США
Финляндия предлагает организовать встречу президентов России и США на своей территории, передает Yle.
Финляндия предлагает организовать встречу президентов России и США на своей территории, передает Yle.
В канцелярии президента подтвердили информагентству STT, что Финляндия сообщила властям РФ и США о своей готовности провести возможную встречу Владимира Путина и Джо Байдена. Первой о предложении Финляндии сообщила газета Iltalehti.
В Белом доме вчера сообщили, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил в ближайшие месяцы провести личную встречу в одной из третьих стран. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча может состояться летом.
В качестве возможных мест встречи называются также Австрия и Исландия.
Путин встретился с предшественником Байдена Дональдом Трампом в Хельсинки летом 2018 года.
Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал “преждевременным” обсуждение конкретных деталей возможной встречи Путина и Байдена. По его словам, предложение новое, и оно будет изучаться. Также он добавил, что лидеры условились, что эта тема будет обсуждаться по дипломатическим каналам.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Зеленые) еще в феврале во время визита в Санкт-Петербург заявил о готовности Финляндии организовать встречу Путина и Байдена.
Вчера состоялся телефонный разговор президентов РФ и Финляндии, в ходе которого президент Саули Нийнистё выразил обеспокоенность ситуацией на границе РФ и Украины. В опубликованных по итогам разговора пресс-релизах ничего не говорилось об инициативе Финляндии по организации встречи лидеров РФ и США, однако сообщалось, что Путин рассказал Нийнистё о своем разговоре с американским президентом и о запланированной встрече в рамках организуемой Байденом конференции ООН по климату.