Финляндия предлагает организовать встречу президентов России и США

В канцелярии президента подтвердили информагентству STT, что Финляндия сообщила властям РФ и США о своей готовности провести возможную встречу Владимира Путина и Джо Байдена. Первой о предложении Финляндии сообщила газета Iltalehti.

В Белом доме вчера сообщили, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил в ближайшие месяцы провести личную встречу в одной из третьих стран. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча может состояться летом.

В качестве возможных мест встречи называются также Австрия и Исландия.

Путин встретился с предшественником Байдена Дональдом Трампом в Хельсинки летом 2018 года.

Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал “преждевременным” обсуждение конкретных деталей возможной встречи Путина и Байдена. По его словам, предложение новое, и оно будет изучаться. Также он добавил, что лидеры условились, что эта тема будет обсуждаться по дипломатическим каналам.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Зеленые) еще в феврале во время визита в Санкт-Петербург заявил о готовности Финляндии организовать встречу Путина и Байдена.