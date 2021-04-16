«Правда и справедливость» по-корейски
Корейская драма «Минари» удостоилась шести номинаций на «Оскар» и дала повод вновь заговорить о корейском вторжении в американское кино. Год назад одним из триумфаторов премии стала лента выдающегося корейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» — хлесткая, изобретательная и безжалостная трагикомедия о социальном неравенстве. И хотя благодаря политике инклюзивности у «Минари» неплохие шансы получить хотя бы одну заветную статуэтку, в целом это просто добрая проходная лента о тяготах жизни эмигрантов.