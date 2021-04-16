«Правда и справедливость» по-корейски

«Минари» режиссера Ли Айзека Чуна — это очередная вариация на тему амэрикан-дрим. Корейская семья занимается скучной низкооплачиваемой работой и переезжает в глушь, чтобы заняться земледелием. У отца семейства (Стивен Ян) мечта выращивать корейские овощи для ностальгирующих по родине соотечественников, и он настроен серьезно. Жена (Хан Е-ри) поддерживает его, но с немалой долей скептицизма. На помощь из Кореи выписывают эксцентричную бабушку (Юн Ё-джон), которая сквернословит, учит внуков играть в карты и привозит им подарки, в числе которых — ростки минари, используемого в корейской кухне омежника. Отношения бабушки с больным маленьким внуком (Алан С. Ким) складываются непросто, но это, пожалуй, самая трогательная и динамичная сюжетная линия фильма.

Белые туземцы в фильме выглядят по большей части нелепо, если не безумно. Часто именно иммигранты производят на местных странное впечатление, но тут мир показан глазами самих иммигрантов и все обстоит иначе.

Если «Паразитов» забыть довольно сложно — они удивляют, заставляют задуматься, врезаются в память (особенно злополучный персик, ставший у Джун-хо символом коварства и жестокости), то подробности «Минари» изглаживаются из памяти почти мгновенно. Корейская семья обосновалась в переделанном трейлере; герои работают, отдыхают, переживают, ссорятся, плачут и надеются на лучшее. Потом кульминация — эффектная, душераздирающая, местами неправдоподобная, и обнадеживающий финал.

Кадр из фильма «Минари». ФОТО: CAP/SFS/Supplied by Capital Pictures

Впрочем, «Минари» радует отличной режиссурой и пронзительной актерской игрой, которые скрывают прорехи в сюжете и поднимают историю корейских эмигрантов на высокий уровень. Режиссер ленты Ли Айзек Чун наверняка со временем встанет в один ряд с такими именитыми корейскими режиссерами, как Пак Чхан Ук, Пон Джун Хо и Ким Ки Дук. Рассказанная им история о семье, единстве, совместном преодолении трудностей и надежде в пандемию особенно актуальна. Фильм несет мощный заряд оптимизма: беда разразилась, но жизнь не заканчивается — семья собирается вместе, начинает все с начала, а у ручья зеленеет минари.

В этом году среди фильмов-номинантов премии «Оскар» в категории «Лучший фильм» концентрация оптимистичных картин о преодолении трудностей высока как никогда: трогательный «Отец», философско-лиричная и жизнелюбивая «Земля кочевников», тяжелый, но воодушевляющий «Звук металла» и даже «Девушка, подающая надежды» — хоть и о мести, но оставляющая шанс на раскаяние и прощение.