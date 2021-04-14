Гендиректор Neste Eesti: к Иванову дню 2022 года заправляться снова будут ездить в Латвию
Правительство настойчиво хочет одобрить план, согласно которому более низкая ставка акциза на дизельное топливо продлеваться не будет, о чем частный сектор неоднократно предупреждал, рекомендуя не делать этого. Напомним, что после повышения акциза на дизельное топливо в 2016 и 2017 годах международным транспортным компаниям потребовалось около года, чтобы прекратить заправляться в Эстонии. Таким образом, можно рассчитывать, что в 2022 году компаниям потребуется всего несколько месяцев, чтобы «переехать» в соседние страны, пишет генеральный директор Neste Eesti AS Деннис Антамо.