Гендиректор Neste Eesti: к Иванову дню 2022 года заправляться снова будут ездить в Латвию

Согласно калькуляциям топливного и транспортного секторов, c повышением акциза до уровня 2019 года поступления в госбюджет уменьшатся до уровня примернр на 80 млн евро ниже, чем при сохранении текущего уровня акциза. В долгосрочной перспективе максимизировать поступления в госбюджет за 2023-2025 годы помогло бы по сохранение текущего уровня акцизов.

Если правительство республики решит с мая 2022 года вернуть акциз на дизельное топливо на докризисный уровень, мы можем быть уверены, что эстонские международные перевозчики уже к Иванову дню 2022 года переведут свои заправки в соседние страны. Скорее всего, частные лица тоже сделают закупки к Иванову дню и заправятся в Латвии. Мы хотим повторения истории?

Напомню, что повышение акциза на дизельное топливо превышало болевой порог предпринимателей дважды: 1 февраля 2016 года, когда акциз на дизельное топливо вырос до 448 евро за 1000 литров, и 1 февраля 2017 года, когда он достиг 493 евро за 1000 литров. До обоих повышений частный сектор убеждал государство не принимать это решение. Всего через три месяца после первого повышения акциза Тоомас Тамсар, тогдашний лидер Центрального союза работодателей Эстонии, обратился к членам правительства, заявив: "Повышение акциза на топливо с февраля этого года не привело к достижению цели увеличения налоговых поступлений, при этом, оно оказывает негативное влияние на бизнес-среду".

Как говорили, так и случилось: ожидаемые цели по поступлению акцизов не были достигнуты, объемы заправок стали сокращаться, и точно в таком же ритме международные транспортные компании стали избегать Эстонии как места заправки. Примечательно, что среди решивших заправляться в Латвии и Литве было значительное количество компаний, которые внесли наибольший вклад в потребление дизельного топлива в Эстонии до повышения ставки акциза.

Это может снова ударить по Эстонии после восстановления обсуждающейся правительством ставки акциза на дизельное топливо. Если у соседей в Латвии и Литве сохранится нынешний уровень государственных налогов, у международных перевозчиков не будет другого выбора, кроме как снова выводить процесс заправки из Эстонии.

Это решение навязывает им единственный способ выжить: на эстонских заправках топливо продается примерно на 14,5 центов дороже*, топливный бак вмещает от 1000 до 1500 литров, а грузовик потребляет в среднем 35 литров дизельного топлива на сто километров, что означает что, заправляясь в Эстонии, компания заплатит дополнительно около 150 евро. Если у компании 20 машин и их годовой расход топлива составляет 700 000 литров, изменение ставки акциза увеличит расходы компании на топливо более чем на 40 000 евро в год. Какая компания готова заплатить такие большие дополнительные расходы?

2020 год он показал, что ставка акциза на дизельное топливо, введенная из-за кризиса Covid, находится в пределах болевого порога компаний. Таким образом, сохранение нынешней ситуации было бы наиболее выгодной мерой для государственной поддержки экономической активности. Это подтверждается принятым год назад решениями компаний вернуть заправку в Эстонию, и они сдержали свое слово: сегодня количество заправок дизельным топливом увеличилось на 24 процента, а акцизного налога уплачивается больше, чем раньше.

Я совершенно уверен, что если Правительство республики вернет акцизную ставку до уровня в 493 евро за тысячу литров, транспортные компании также быстро восстановят свои процессы, которые использовались в 2016 и 2017 годах. Будут активированы международные карты и соглашения о возмещении налога с оборота для приграничных покупок. Изменения будут внесены до мая 2022 года, и некоторые заправки будут перенаправлены еще до указанного срока. Этот переход произойдет намного быстрее, потому что у всех есть предыдущий опыт.