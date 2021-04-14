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Стоимость биткоина вплотную приблизилась к отметке в 65 тысяч долларов. Криптовалюта дорожает на фоне новостей о готовящемся выходе на биржу обменной плошадки Coinbase. Некоторые аналитики видят в листинге Coinbase очередной признак того, что криптовалюты все глубже встраиваются в традиционную финансовую систему.

На торгах 14 апреля биткоин дорожал до 64,8 тыс. долларов. После этого максимума котировки снизились до 63 тысяч долларов.

Еще в сентябре 2020 года биткоин стоил чуть более 10 тысяч долларов. Затем начался резкий рост. Аналитики объясняли его тем, что инвесторы перекладывают часть средств в более доходные активы на опасениях ускорения инфляции.

Также росту котировок способствовали новости о более широком распространении криптовалют в финансовой среде. Например, ранее сообщалось, что крупные платежные сервисы Square и PayPal добавили в свои приложения возможность покупки криптовалют. Также в биткоин вложилась Tesla Илона Маска.

Очередной такой новостью стал листинг криптовалютной биржи Coinbase, намеченный на 14 апреля.

100 миллардов долларов

Coinbase работает с 2012 года. Биржей пользуются 56 млн частных лиц и 7 тысяч институциональных клиентов, утверждает сама площадка. Coinbase позволяет купить и продать криптовалюту, а также хранить ее в цифровых кошельках. Со сделок взимается комиссия.

В 2020 году выручка компании выросла более чем в два раза до 1,14 млрд долларов. Операционная прибыль составила 409 млн долларов, тогда как годом ранее компания получила убыток в 45 млн долларов.

В первом квартале 2021 года выручка выросла в 11 раз до 1,8 млрд долларов, а операционная прибыль составила больше 1 млрд долларов.

С такими показателями биржа может стоить около 100 млрд долларов, считают некоторые аналитики. Forbes оценивает состояние основателя Coinbase Фреда Эрсама в 6,5 млрд долларов, и после листинга эта оценка может увеличиться.

Если инвесторы действительно оценят Coinbase в 100 млрд долларов, то ее стоимость будет в 1,5 раза выше стоимости двух крупнейших традиционных бирж - Nasdaq Inc. (NDAQ) и Intercontinental Exchange (ICE), отмечают аналитики инвесткомпании New Constructs.

Но есть и другие оценики. Nasdaq оценила одну акцию Coinbase в 250 долларов. Это означает, что вся компания может стоить около 65 млрд долларов. Эксперты New Constructs подсчитали, что справедливая стоимость Coinbase может составлять 18,9 млрд долларов.

В то время как одни эксперты по-прежнему скептически настроены по отношению к криптовалютному бизнесу, другие предсказывают ему большое будущее. Криптоэнтузиасты надеются, что выход Coinbase на биржу станет водоразделом, после которого начнется еще более стремительное принятие криптовалют традиционными финансовыми компаниями и институтами.

Почему биткоин так подорожал?

Резкий рост стоимости биткоина начался осенью 2020 года. К этому времени уже было известно, что крупные экономики решили отреагировать на последствия коронавирусной пандемии снижением ставок.

Правительства надеются, что снижение стоимости кредита позволит подстегнуть экономическую активность и ускорить восстановление пострадавших экономик.

Аналитики ожидают в том числе негативных последствий такой стратегии - в частности, ускорения инфляции (в США эти опасения пока не реализовались: меры стимулирования, как и ожидалось, привели к росту потребительских трат, но инфляция пока в норме).

Поскольку инвесторы ждали высокой инфляции, они начали искать активы, которые помогли бы сохранить сбережения от обесценивания. В итоге многие решили вложиться в биткоин с расчетом на то, что раз количество биткоинов ограничено его создателями, в отличие от обычных валют, то криптовалюта служит отличной защитой от инфляции. Многие криптоэнтузиасты сравнивают биткоин с золотом.

Экономисты отмечают, что на данный момент эти расчеты могут быть не оправданы, потому что биткоин появился недавно. Золото же используется в финансовых транзациях в течение нескольких тысячелетий и давно заработало себе репутацию страховки от инфляции.