Фото ⟩ На акцию протеста на Тоомпеа пришло несколько десятков человек

Глава кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Вальдо Пыдер сказал Postimees, что в соответствии с количеством собравшихся, департамент за последние два дня сократил количество полицейских на площади Лосси .

«Как и в предыдущие дни, полиция и сегодня общалась с пришедшими людьми. В целом можно сказать, что люди сохраняли дистанцию», - отметил Пыдер.

Во второй половине дня на Тоомпеа пришел мужчина, у которого был плакат с текстом, сравнивающим эстонскую полицию с гестапо и ОМОНом. «Мы поговорили с этим человеком и попросили его убрать плакат, но он отказался и заявил, что текст на нем является выражением его собственного мнения. Полиция забрала плакат на хранение. Больше никаких инцидентов не было», - пояснил Пыдер.

