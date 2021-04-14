Попавшаяся пьяной за рулем экс-депутат и телезвезда уволена из газеты
Главный редактор газеты Maaleht Хиндрек Рийкоя сообщил Postimees, что Майре Аунасте больше в этом издании не работает. Аунасте присоединилась к редакции Maaleht в 2019 году.
Главный редактор газеты Maaleht Хиндрек Рийкоя сообщил Postimees, что Майре Аунасте больше в этом издании не работает. Аунасте присоединилась к редакции Maaleht в 2019 году.
«К сожалению, мы были вынуждены расторгнуть трудовой договор с Майре, потому что ее поступок был очень серьезными. Как газета мы ожидаем этичного поведения от общественных деятелей и упрекаем их, если они ведут себя ненадлежащим образом или нарушают закон», - объяснил Рийкоя, добавив, что того же он ожидает и от своих журналистов.
«2,57 промилле - это очень серьезное опьянение, и вождение в таком состоянии и причинение аварии - это очень серьезное преступление, которому нет оправдания. Надеюсь, что сама Майре это понимает», - добавил главный редактор Maaleht.
Неделю назад бывший депутат Рийгикогу и известный тележурналист Майре Аунасте была задержана в Тарту нетрезвой за рулем автомобиля Subaru.
8 апреля Аунасте заключила с прокуратурой соглашение, в результате чего Тартуский уездный суд приговорил ее за вождение автомобиля в пьяном виде к шестимесячному условному тюремному заключению с испытательным сроком в один год.
Во время оглашения приговора выяснилось, что Аунасте в момент задержания была в состоянии тяжелого алкогольного опьянения - 2,57 промилле в крови.
В тот же вечер Аунасте дала интервью программе ЭТВ "Ringvaade", в котором извинилась за свое поведение.