Попавшаяся пьяной за рулем экс-депутат и телезвезда уволена из газеты

«К сожалению, мы были вынуждены расторгнуть трудовой договор с Майре, потому что ее поступок был очень серьезными. Как газета мы ожидаем этичного поведения от общественных деятелей и упрекаем их, если они ведут себя ненадлежащим образом или нарушают закон», - объяснил Рийкоя, добавив, что того же он ожидает и от своих журналистов.

«2,57 промилле - это очень серьезное опьянение, и вождение в таком состоянии и причинение аварии - это очень серьезное преступление, которому нет оправдания. Надеюсь, что сама Майре это понимает», - добавил главный редактор Maaleht.

Неделю назад бывший депутат Рийгикогу и известный тележурналист Майре Аунасте была задержана в Тарту нетрезвой за рулем автомобиля Subaru.

8 апреля Аунасте заключила с прокуратурой соглашение, в результате чего Тартуский уездный суд приговорил ее за вождение автомобиля в пьяном виде к шестимесячному условному тюремному заключению с испытательным сроком в один год.

Во время оглашения приговора выяснилось, что Аунасте в момент задержания была в состоянии тяжелого алкогольного опьянения - 2,57 промилле в крови.