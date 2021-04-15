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Рийгикогу принял дополнительный бюджет

Рийгикогу. ФОТО: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Рийгикогу ближе к полуночи в среду, 14 апреля, принял дополнительный бюджет в размере 641 млн евро, сообщает пресс-служба парламента.

В среду состоялось итоговое чтение дополнительного бюджета: 73 парламентария проголосовали за, а против были девять депутатов - представители Социал-демократической партии.

Основная цель дополнительного бюджета - компенсировать ущерб, вызванный пандемией коронавируса. Пакет мер включает в себя средства на компенсацию зарплат в пострадавших от ограничений секторах экономики, а также компенсацию до конца года больничных со второго дня.

Дополнительные средства выделяются на финансирование закупки лекарств, вакцинацию и управление кризисом. Поддержка будет оказана туристическому сектору и организаторам культурных мероприятий, доходы которых больше всего снизились из-за вынужденных ограничений.

117 млн евро предусмотрены на компенсацию пенсионных выплат людям, которые решили выйти из второй пенсионной ступени.

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