Заманчиво! ⟩ Рядом с маяком Кыпу продается новый дом с видом на море
Прекрасный участок земли на острове Хийумаа имеет большие перспективы дальнейшего строительства, хотя один прекрасный дом на нем уже имеется, пишет Kodustiil.
Прекрасный участок земли на острове Хийумаа имеет большие перспективы дальнейшего строительства, хотя один прекрасный дом на нем уже имеется, пишет Kodustiil.
Бревенчатый дом площадью 128,1 м2, построенный в 2017 году, расположен на живописном полуострове Кыпу, на участке площадью 3600 м2. За недвижимость хотят получить 199 000 евро.
50 процентов земельного участка имеет коммерческое предназначение, а 50 процентов - так называемая «жилая земля». Имеется действующая и утвержденная детальная планировка, которая позволяет строить на участке новые жилые и подсобные строения.
На первом этаже четырехкомнатного дома расположены кухня и гостиная. На втором этаже две спальни, коридор и ванная. Маяк Кыпу находится всего в 100 метрах!
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости City24.