Чт, 15.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Заманчиво! ⟩ Рядом с маяком Кыпу продается новый дом с видом на море

Дом находится рядом с маяком Кыпу. ФОТО: City24

Прекрасный участок земли на острове Хийумаа имеет большие перспективы дальнейшего строительства, хотя один прекрасный дом на нем уже имеется, пишет Kodustiil.

Бревенчатый дом площадью 128,1 м2, построенный в 2017 году, расположен на живописном полуострове Кыпу, на участке площадью 3600 м2. За недвижимость хотят получить 199 000 евро.

Дом находится рядом с маяком Кыпу. ФОТО: City24

50 процентов земельного участка имеет коммерческое предназначение, а 50 процентов - так называемая «жилая земля». Имеется действующая и утвержденная детальная планировка, которая позволяет строить на участке новые жилые и подсобные строения. 

Дом находится рядом с маяком Кыпу. ФОТО: City24

На первом этаже четырехкомнатного дома расположены кухня и гостиная. На втором этаже две спальни, коридор и ванная. Маяк Кыпу находится всего в 100 метрах!

Дом находится рядом с маяком Кыпу. ФОТО: City24

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости City24

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back