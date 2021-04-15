История вокруг Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, выведшая людей на улицы, заканчивается. Если еще в понедельник глава парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас сообщил, что представленный правительством законопроект будет заблокирован, то ко вчерашнему вечеру лед тронулся, пишет Postimees.

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Коалиция смогла договориться с EKRE о более точной формулировке законопроекта, что удовлетворило обе стороны. В результате компромисса председатель EKRE Мартин Хельме пообещал, что крупнейшая оппозиционная партия отзовет свои сотни предложений о поправках, которые могли бы на месяцы пригвоздить процесс производства в комиссии. «Мы подали такое количество поправок, чтобы этот закон было невозможно принять обычным образом. В лучшем случае он мог бы быть готов к осени», - объяснил Хельме скрытый смысл 166 предложений об изменениях.