Министр Кийк: не надо играть на страхах людей!

На пресс-конференции для молодежи министр ответил на вопрос, как объяснить членам своей семьи, что проект поправки к Закону о борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS) не означает, что Эстония станет полицейским государством.

Кийк предложил подумать о том, что в прошлом году в Эстонии была чрезвычайная ситуация, пандемия длилась больше года, но все же по сравнению с другими европейскими странами Эстония была очень открытой.

«Нам помогали Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент и Центр тревоги. Сектор здравоохранения получает от них большую поддержку. Это сотрудничество помогло держать распространение вируса под контролем», - пояснил Кийк, добавив, что это помогло предотвратить еще более сильное распространение вируса.

По словам министра, NETS просто более подробно описывает это сотрудничество: четко известно, каковы обязанности и права каждой из сторон. "Это только в экстренных случаях. Я подтверждаю, что Эстония - сильное, стабильное государство с верховенством закона и, безусловно, останется им", - сказал Кийк.