В честь Иты Эвер? Москве появится квартал Ever с секретным садом и тайными тропами

Необычную новостройку начали возводить в Обручевском районе Москвы. В семи минутах ходьбы от станции метро «Калужская» появится «дзен-квартал» Ever. Его отличительные особенности — секретный сад, масштабное озеленение и нестандартный ландшафтный дизайн.

Японцы ценят моменты, проведенные наедине с собой. Для того чтобы прислушаться к себе и познать дзен, совершенно необязательно уезжать в горы или где-то прятаться. Достаточно найти укромное место, где не будут отвлекать посторонние шумы или жизнь большого города. В таких местах рождаются по-настоящему ценные идеи и моменты.

Оставаться приверженцем дзен-философии в Москве непросто — слишком быстрой и насыщенной жизнью живет мегаполис. Тем важнее становятся редкие места, где можно расслабиться и побыть одному. Именно такое место появится в столице РФ на пересечении улиц Архитектора Власова и Обручева. Здесь девелоперская компания Tekta Group возведет свой новый амбициозный проект — Ever.

Двор в жилом комплексе Ever в Москве. ФОТО: Визуализация Tekta Group

Ever находится в самом центре зеленой зоны. Вокруг него расположились Воронцовский парк с исторической усадьбой и масштабный Юго-Западный лесопарк. Чуть дальше — Тропаревский лесопарк и ландшафтный заказник Теплый Стан с велосипедными маршрутами и спортивными площадками.

Внутри комплекса будет свой островок природы с замысловатым ландшафтным дизайном, в котором секретный сад — не просто фигура речи. Между шестью жилыми корпусами Ever расположится зеленая зона, скрытая от посторонних глаз. Разгадка в том, что дзен-сад будет обустроен не на земле. Застройщик решил в буквальном смысле возвысить будущих жителей Ever и поместил внутренний двор нового проекта на крышу второго этажа.

В трех корпусах первой очереди вокруг дзен-сада запроектировано 1106 квартир, среди которых есть варианты с панорамными видами и увеличенными потолками высотой 3,5 м.