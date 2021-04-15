Автомобиль сбил велосипедиста и скрылся с места аварии: полиция задержала 86-летнюю женщину
В среду, 14 апреля, на шоссе Тарту - Вярска произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В среду, 14 апреля, на шоссе Тарту - Вярска произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 14.00 на 11-м километре шоссе Тарту - Вярска.
Автомобиль Mazda 6, за рулем которого находилась 86-летняя женщина, сбил 42-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Полиции позже удалось задержать нарушителя.
Велосипедиста доставили в Клинику Тартуского университета.