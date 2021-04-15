Инфосистема здоровья получила право на составление справок вакцинации

Предложение об изменении устава внесло Министерство социальных дел.

Постановление будет изменено таким образом, чтобы позволить инфосистеме здоровья составлять справки о соответствии вакцинации против Covid-19. Начать составление справки человек должен сам в виртуальной среде инфосистемы digilugu.ee.

К справке будет добавлен QR-код, на основании которого можно проверить достоверность и соответствие времени внесенных данных. Подтвержденные данные человек может скачать и представить третьей стороне, например, при пересечении границы при помощи QR-кода. Заказать справку в дигитальной истории болезни можно будет бесплатно.

Справка соответствия отвечает предложению ЕС о зеленой дигисправке, чтобы в будущем обеспечить международное единство. Изменение напрямую связано и с предложением Еврокомиссии о зеленой дигитальной справке.