Инфосистема здоровья получила право на составление справок вакцинации
Правительство одобрило изменение устава инфосистемы, что позволяет ей начать составлять справки соответствия вакцинации.
Правительство одобрило изменение устава инфосистемы, что позволяет ей начать составлять справки соответствия вакцинации.
Предложение об изменении устава внесло Министерство социальных дел.
Постановление будет изменено таким образом, чтобы позволить инфосистеме здоровья составлять справки о соответствии вакцинации против Covid-19. Начать составление справки человек должен сам в виртуальной среде инфосистемы digilugu.ee.
К справке будет добавлен QR-код, на основании которого можно проверить достоверность и соответствие времени внесенных данных. Подтвержденные данные человек может скачать и представить третьей стороне, например, при пересечении границы при помощи QR-кода. Заказать справку в дигитальной истории болезни можно будет бесплатно.
Справка соответствия отвечает предложению ЕС о зеленой дигисправке, чтобы в будущем обеспечить международное единство. Изменение напрямую связано и с предложением Еврокомиссии о зеленой дигитальной справке.
Расходы на применение постановления по некоторым оценкам составляют 210 000 евро, и связаны с планом развития центральной системы. Деньги учтены в дополнительном бюджете. Постановление вступит в силу в общем порядке.