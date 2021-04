🔢 Victoria Sinitsina and Nikita Katsalapov take 12 points for Team Russia by winning the Rhythm Dance segment! Guignard/Fabbri score 11 points for Team Italy and Hawayek/Baker 10 points for Team USA.



Rhythm Dance results: https://t.co/YRuaK99v4V#WTTFigure #FigureSkating pic.twitter.com/FjfhBrbuBI