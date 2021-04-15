Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ

Она будет обязана отмечаться в полиции и в случае нарушения будет принуждена к исправительным работам. Такой вердикт вынес в четверг, 15 апреля, Перовский районный суд Москвы. Соболь признали виновной в в том, что 21 декабря 2020 года она с применением насилия проникла в квартиру, где, предположительно, мог проживать Константин Кудрявцев (сотрудник ФСБ, который, по версии Навального, был участником отравления оппозиционера боевым отравляющим веществом "Новичок" летом 2020 года).

Днем ранее прокуратура потребовала приговорить подсудимую к одному году исправительных работ, а 20 процентов ее зарплаты за это время - удержать в пользу государства. Вину соратницы Алексея Навального прокуратура считала полностью доказанной, видя мотивом преступления "популяризацию Соболь как политика и продвижение ее аккаунтов в соцсетях". Смягчающими обстоятельствами обвинение признавало наличие малолетнего ребенка, а отягчающими то, что преступление было совершено группой лиц.

По делу проходили трое потерпевших - теща возможного соучастника отравления Навального Константина Кудрявцева, его жена и его несовершеннолетний сын.

Соболь находится под домашним арестом