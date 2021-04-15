Пепел на улицах Сент-Винсента, 10 апреля 2021 ФОТО: Reuters

На острове Сент-Винсент в Карибском море из-за извержения вулкана усугубляется гуманитарная ситуация. В опасности оказались соседние острова Барбадос, Антигуа и Барбуда.

Эксперты ООН считают, что гуманитарный кризис в регионе продлится по меньшей мере неколько месяцев и призывают мировое сообщество к сбору средств в помощь карибским островам.

Вулкан Суфриер начал извергаться в прошлую пятницу. Он расположен в северной части Сент-Винсента.

Суфриер - один из самых древних вулканов в Вест-Индии, в период нашей эры он извергался порядка 160 раз и часто - с разрушительными последствиями.

В последний раз извержение произошло в 1979 году.

С пятницы из прилегающих к вулкану районов было эвакуировано около 20 тысяч человек. По словам очевидцев, столбы дыма и пепла вылетают из жерла каждый день.

«Мы ожидаем, что извержение продолжится с большим количеством пепла на Сент-Винсенте и Гренадинах, затронуты также соседние острова, как Барбадос, который сильно пострадал, и Сент-Люсия и Гренада», - сказал координатор ООН по региону Дидье Требак.

По его словам, гуманитарная ситуация настолько серьезна, что островам понадобится помощь не только в текущем моменте, но и в последующем восстановлении.

Извержение вулкана на Сент-Винсенте ФОТО: Reuters

Около 4 тысяч переселенных людей размещены во временных убежищах. Всего таких убежищ около 90, но, по словам представителей ООН, во многих нет самых базовых условий для жизни, в частности, питьевой воды.

Многие поселились у своих родственников и друзей или уплыли на соседние острова.

Обеспечение переселенцев питьевой водой и уборка пепла с улиц за пределами красной зоны - две приоритетные задачи для местных властей, но они заявляют, что не справятся без помощи извне.

Премьер-министр острова Ральф Гонсалвес навещает переселенцев ФОТО: Reuters

Вулкан Суфриер спал несколько последних десятилетий, но в конце 2020 года начал проявлять признаки активности, периодически извергая некоторое количество дыма.

Неизбежность серьезного извержения стала очевидной неделю назад, когда в минувший четверг на склонах вулкана появились сгустки лавы.