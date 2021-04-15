Коронавирус оставил Маарду без традиционной весенней ярмарки

«В этом году весенняя ярмарка в Маарду не состоится по причине пандемии и широкого распространения коронавируса. Благодаря своевременно принятым городом мерам ситуация в Маарду значительно улучшилась и продолжает стабильно улучшаться, но полной уверенности, что поведение массового мероприятия не создаст сейчас дополнительный риск для здоровья маардусцев, пока еще нет», - сказала Rus.ERR руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба.