Коронавирус оставил Маарду без традиционной весенней ярмарки
Коронавирус не позволит провести в этом году в Маарду традиционную весеннюю ярмарку, которая должна была пройти с 13 по 14 мая.
Коронавирус не позволит провести в этом году в Маарду традиционную весеннюю ярмарку, которая должна была пройти с 13 по 14 мая.
«В этом году весенняя ярмарка в Маарду не состоится по причине пандемии и широкого распространения коронавируса. Благодаря своевременно принятым городом мерам ситуация в Маарду значительно улучшилась и продолжает стабильно улучшаться, но полной уверенности, что поведение массового мероприятия не создаст сейчас дополнительный риск для здоровья маардусцев, пока еще нет», - сказала Rus.ERR руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба.
По ее словам, власти Маарду по-прежнему призывают жителей города носить в общественных местах маску и соблюдать все действующие ограничения: «Совместными усилиями мы сможем остановить распространение коронавируса в городе, и надеемся, что проведение предстоящих Иванова дня, Дня города и Осенней ярмарки станет возможным».