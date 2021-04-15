При въезде в Россию неожиданно появилось требование, которое пока невозможно выполнить

Последние месяцы всем гражданам РФ, которые прилетают в Россию на самолете, необходимо было до прохождения пограничного контроля зарегистрировать прибытие на официальном портале Госуслуги, заполнив анкету о состоянии здоровья.

После прилета в течение трех дней каждый гражданин РФ должен был сдать ПЦР-тест на коронавирус, получить в клиники документ о результатах теста и самостоятельно разместить его на официальном портале Госуслуги. С сегодняшнего дня внезапно это требование начало распространяться на всех граждан РФ, которые попадают в Россию на любом транспорте или пешком.