При въезде в Россию неожиданно появилось требование, которое пока невозможно выполнить
14 апреля вышло постановление главы Роспотребнадзора, которое обязывает всех граждан России, которые въезжают в РФ любым транспортом или входят пешком, сдать тест на коронавирус и загрузить его результат на портал Госуслуги. Постановление начало действовать уже через несколько часов после публикации - с 15 апреля. Но выполнить его требования гражданам РФ, проживающим в Эстонии, на данный момент технически невозможно.