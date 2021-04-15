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При въезде в Россию неожиданно появилось требование, которое пока невозможно выполнить

На погранпункте в Ивангороде в первый день введения новых правил более пусто, чем обычно в последние месяцы. ФОТО: Николай Андреев

14 апреля вышло постановление главы Роспотребнадзора, которое обязывает всех граждан России, которые въезжают в РФ любым транспортом или входят пешком, сдать тест на коронавирус и загрузить его результат на портал Госуслуги. Постановление начало действовать уже через несколько часов после публикации - с 15 апреля. Но выполнить его требования гражданам РФ, проживающим в Эстонии, на данный момент технически невозможно.

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Последние месяцы всем гражданам РФ, которые прилетают в Россию на самолете, необходимо было до прохождения пограничного контроля зарегистрировать прибытие на официальном портале Госуслуги, заполнив анкету о состоянии здоровья.

После прилета в течение трех дней каждый гражданин РФ должен был сдать ПЦР-тест на коронавирус, получить в клиники документ о результатах теста и самостоятельно разместить его на официальном портале Госуслуги. С сегодняшнего дня внезапно это требование начало распространяться на всех граждан РФ, которые попадают в Россию на любом транспорте или пешком.

Rus.Postimees собрал ссылки на анкеты, которые необходимо заполнить, и нашел в них ошибки, которые пока мешают выполнить новые требования.

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